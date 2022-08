Affaire Le Dantec : Le ministre de la santé répond aux critiques

Après une visite des lieux de redéploiement des services de l’hôpital Le Dantec, le ministre de la Santé, Marie Khemess Ngom Ndiaye a répliqué aux nombreuses critiques.

«Sur le dossier du foncier, il ne faut même pas essayer de me poser des questions. Le moment venu, faites vos enquêtes parlementaires, c’est votre droit le plus absolu. Nous sommes dans un pays de droit, un pays organisé et qui est dans la méthode.

Ceux qui veulent porter plainte n’ont qu’à porter plainte. Celui qui déposera plainte contre moi j’irai répondre. Mais je pense que c’est contre l’Etat qu’on déposera une plainte. Et l’Etat a l’agent judiciaire. Que ceux qui veulent faire une marche le fassent.», dit-elle.

Marie Khemess de rajouter : «À ceux qui disent que nous avons jeté dehors les malades, je leur dis que nous ne sommes pas des vampires. Nous sommes des sénégalais pure teint. On ne peut pas prendre des malades et les jeter en pâture(…)

Est-ce qu’on doit attendre jusqu’au 1er septembre pour sortir les malades, on ne le fera pas. On a pris des gens qui s’y connaissaient, on a dit qu’il faut redéployer le services. On le a redéployé pour le moment à Dakar.»