Sonko appelle encore la « mort » sur le Sénégal…Il provoque les Djinns

Ousmane Sonko est-il le diable en personne qui veut beaucoup de sang dans la rue avant d’accéder au pouvoir ? Il fait pitié et ne sait plus sur quoi s’appuyer pour revenir sur la scène politique. Il a été trop loin et il en subit les conséquences. Ousmane Sonko veut rendre Macky Sall responsable de tout ce qui lui arrive et veut revenir à ses anciennes pratiques de pression sur le pouvoir. Aujourd’hui, il jette son fils sur la scène politique et revient sur le concert de casseroles pour tympaniser les Sénégalais et titiller les « Djinns » qui sont toujours friands de ce genre de bruits pour installer mystiquement le chaos…

Ousmane Sonko est pitoyable, mesquin, méchant et insensible. Il ne tire jamais de conclusions sur les conséquences de ses actes. Aujourd’hui confiné chez lui, il est prêt à tout pour sortir de cette situation. Même s’il doit invoquer les forces obscures de la nature pour que s’abattent des malheurs sur le Sénégal. C’est donc dire qu’il est prêt à tout rien que pour parvenir à ses fins. Quel genre d’individu est-il Ousmane Sonko prêt à jeter de l’huile sur le feu pour enflammer tout le Sénégal ?

Ousmane Sonko, à travers une sortie sur les réseaux sociaux, a montré qu’il est un vil personnage. Voulant attirer l’attention sur lui, il utilise son fils qui vient d’échouer au BAC. Quel père utilise son fils pour se faire passer pour la victime d’une situation ? Aujourd’hui, tout le monde sait que son fils a échoué au Bac (pauvre enfant) mais il accuse Macky d’être le responsable d’une telle situation. Si tous les politiciens du monde devaient politiser l’échec de leurs enfants, la politique ne serait plus une science mais du théâtre.

Et Ousmane Sonko ne s’arrête pas là. Il revient sur les concerts de casseroles qui, dans un passé récent, avait attiré le malheur sur le Sénégal par la recrudescence des accidents. Ousmane Sonko joue avec les Djinns qui, selon des Saltigués et des féticheurs Vaudous, attirent le malheur dans la zone où sont effectuées les concerts de casseroles. On se rappelle du nombre de morts dénombrés lors des précédents concerts de casseroles de Sonko.

Et Sonko remet ça aujourd’hui. Attention au malheur qui va s’abattre sur le Sénégal. Ce qui prouve clairement que ce n’est pas par hasard qu’il appelle les populations à un concert de casseroles. C’est pour des questions mystiques. Son entreprise est vouée à l’échec. Le leader du Pastef est contraint de s’adonner à ce genre de recours car sachent qu’il a les mains liées. Il n’a plus le contrôle de la situation.

Il ne peut appeler les Sénégalais à descendre dans la rue après la décision ferme des autorités d’interdire le meeting d’investiture de sa candidature que voulait organiser son parti ce 15 juillet. C’est parce qu’il sait le désaveu qu’il allait subir de la part des Sénégalais si jamais il cherchait à les appeler à se jeter dans la rue que Sonko a recours à un concert de casseroles pour jeter le malheur sur le Sénégal. Il a recours à ce genre de pratiques parce que des forces malveillantes lui prédisent du sang, des morts…s’il le fait dérouler au Sénégal.

Ousmane Sonko est assurément aveuglé par son obsession d’accéder un jour au pouvoir. Il fait appel à des pratiques illégales, illégitimes, mesquines, lâches, mensongères…pour atteindre son but. Comble du ridicule, Ousmane Sonko a même osé à travers une vidéo oser regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux pour imputer l’échec de son fils au baccalauréat au Président de la République Macky Sall.

Comment Ousmane Sonko qui n’hésite pas à lancer des jeunes dans la rue pour en faire des chairs à canon tout en préservant son fils des manifestations sanglantes qu’il appelle, peut-il aujourd’hui dire que c’est un autre qui est responsable de l’échec de son fils ? Ousmane Sonko n’en a cure de tous ces jeunes morts lors des manifestations où il les incitait à descendre dans la rue.

Ousmane Sonko ne se soucie guère de tous ces jeunes morts lors des manifestations sanglantes qu’il appelle. C’est son fils qui échoue au baccalauréat qui l’émeut le plus. Ousmane Sonko montre à quel point qu’il peut être un monstre. Il n’a qu’à chercher ailleurs pour trouver les raisons de l’échec de son fils qui n’a souffert de rien lors des différentes manifestations sanglantes auxquelles, il invitait des jeunes innocents à descendre dans la rue. Ousmane Sonko est décidément un malheur pour la République !

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn