Sonko abusé par ses alliés…sa chute est imminente

Ousmane Sonko et son parti vivent-ils les derniers instants de leur existence ? C’est la question que se pose tous les sénégalais. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’est plus qu’une coquille vide sur l’échiquier politique. Le maire de Ziguinchor a perdu tous ses soutiens. Avec ses déboires judiciaires et l’absence de ses alliés, le leader de l’opposition radicale fonce tout droit vers sa destruction !

Les assauts du «Macky» ont été dévastateurs pour Ousmane Sonko. Acculé par Macky Sall et sa machine politique, il est allé se loger dans la coalition Yewwi Askan Wi. Cette puissante coalition de l’opposition servait d’assurance à Sonko. Ils ont porté pratiquement tous ses combats. D’ailleurs tout le monde disait que YAW était la propriété exclusive de Sonko. Ce qui était loin d’être le cas.

Il a fallu l’approche de la présidentielle pour se rendre compte que Sonko n’était rien pour les leaders de Yewwi qu’un tremplin pour la présidentielle. En effet, si tous les candidats déclarés ont pu se lancer dans la course, c’est grâce au «prince» de la Cité Keur Gorgui. Les patriotes étant facile à berner, ils ont accordé pleine confiance à la bande à Déthié Fall. Ils les ont adulé et donné de l’importance au point qu’ils se voient déjà comme le cinquième président.

Au début de la «séquestration» de Sonko, tout Yewwi avait fait front commun pour aller lever les barrières. Ce qui ne so des paroles en l’air. La preuve, depuis qu’ils ont été gazés, ils n’osent plus s’approcher des barrières de la Cité Keur Gorgui. Les «guerriers» de cette coalition se contentent de quelques communiqués incapables de changer la situation du PROS (Président Ousmane Sonko).

Les «fuyards» de la Cité Keur Gorgui ne sont pas les seuls à avoir tourné le dos au combat de rue de Sonko. D’autres ont préféré des voies pacifiques pour se faire entendre. C’est l’exemple de Khalifa Sall. L’ancien maire de Dakar a décidé d’aller au dialogue au moment où tout Yewwi avait rejeté la main tendue de Macky. D’ailleurs c’est ce dialogue qui lui a permis de voire ses chances d’être candidat augmentées. Si les conclusions du dialogue sont appliquées, il pourra bénéficier d’une amnistie.

Chose qu’il ne pouvait pas avoir en suivant Sonko dans ses délires insurrectionnels. Mais cette absence du leader de Pastef ne dérange nullement Yewwi Askan Wi à qui il a permis de faire face à Macky. Au moment où les chances du maire de Ziguinchor d’être candidat sont compromises, tout le monde veut être président. Aïda Mbodj est la dernière membre de Yewwi a déclaré sa candidature. Et pourtant elle crie partout être la «maman» du leader de l’opposition radicale. Mais on dirait que le malheur de son «fils» ne l’empêche pas de dormir.

Idem pour Déthié Fall qui est à fond dans la campagne. Le leader du PRP a entrepris un périple dans les foyers religieux. Pendant ce temps, le PROS est coupé de tout. L’homme ne peut même pas sortir pour assister à son investiture en marge de la présidentielle de 2024. Sonko est devenu un leader orphelin de tout. Même si Macky décidait de l’exécuter politiquement Yewwi laisserait faire. Chacun des leaders de YAW veut prendre sa place.

Ainsi donc tout ce que les leaders de Yewwi voulaient c’est profiter de la notoriété du PROS. Grâce à Sonko certains ont réussi à être maire, d’autres chanceux à être députés. Et les plus téméraires se sont lancés dans la course pour 2024. Pendant que Sonko n’arrive même plus à poser le pied dans sa mairie. Désormais l’arroseur est arrosé. Par manque de confiance, le leader de l’opposition radicale avait renié tous ses principes uniquement pour profiter de cette alliance inceste. Finalement tout le monde y a bénéficié excepté lui.

Ousmane Sonko n’a plus les soutiens qu’il voulait pour réussir son opération «Gatsa Gatsa». Il ne lui reste qu’une partie de la jeunesse pour mener ses combats. Mais ces jeunes sont insuffisants pour lui permettre de gagner le combat politique contre Macky Sall. Mais aussi contre ses camarades de coalition. Alors on peut le dire sans se tromper que la chute du PROS est imminente !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru