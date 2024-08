Sonko bloqué par son deal avec Macky…Il a été berné par le fameux

On peut tout dire de Sonko, qu’il est intelligent et un vrai guerrier sur le plan politique. Mais il a vu plus rusé et plus fûté que lui dans son sport favori. On lui a tendu un appât et il est tombé dans le piège comme un petit garçon à qui l’on offre un bonbon. Sonko a vu le pouvoir lui être offert sur un plateau alors qu’il était en prison. Et c’était un rêve qui se réalisait et la fin d’un long combat de lutte. Mais il ne savait pas que cette offrande était un poison qui allait le ronger tout au long de sa vie. Aujourd’hui au pouvoir, il regrette amèrement.

Il veut réparer les dégâts mais il est bloqué par un acte qu’il a lui-même approuvé et applaudi. Il se rend compte qu’il a été berné.

L’assemblée nationale sénégalaise a adopté mercredi 06 mars le projet de loi d’amnistie portant sur les faits survenus lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024. 94 parlementaires ont voté en faveur de son adoption tandis que 49 se sont opposés et 3 députés se sont abstenus. La loi votée amnistie « tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques…»

Cette amnistie est le fruit du fameux Protocole du Cap Manuel. Elle a été acceptée par les prisonniers politiques, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Des organisations politiques de l’opposition et de la société civile ont fermement dénoncé cette amnistie, assurant que les responsabilités des forces de défense et de sécurité (Fds) et de responsables gouvernementaux n’auront à répondre des répressions sanglantes sur les manifestants lors de ces événements.

Amnesty international a considéré l’amnistie comme « un affront aux victimes des manifestations » et Human Right Watch (Hrw) a estimé qu’elle « ouvre la voie à l’impunité pour des crimes graves.

Ousmane Sonko a accueilli cette amnistie qui le faisait sortir de prison, lui et son candidat comme un gâteau à déguster. Mais en fait c’était un gâteau empoisonné que lui offrait Macky Sall. Ousmane Sonko allait l’apprendre à ses dépens. Arrivés au pouvoir, Diomaye le président et Sonko le premier ministre allaient mal digérer leur part de gâteau. Macky Sall et ses amis des FDS allaient être les grands gagnants de l’amnistie. Macky disait avant de partir qu’il voulait « laisser derrière…un pays réconcilié avec lui-même ». Mais c’était faux ! Macky allait laisser à Sonko des victimes choquées à vie et des coupables impunis. Et ça Sonko ne le digère pas.

Le leader du Pastef s’est emporté devant les ex détenus politiques qu’il recevait chez lui. Il venait d’apprendre que parmi eux il y’avait un brûlé du troisième degré et une victime ayant reçu une balle dans la tête qui peinent actuellement à se faire soigner à l’étranger : « C’est pour eux que je me tue à la tâche. Je ne veux point que leurs sacrifices soient vains » a-t-il dit avant de demander à toutes les victimes de prendre leur mal en patience, sachant qu’il y aura des poursuites à respecter.

L’ancien maire de Ziguinchor, lui-même emprisonné a-t-il oublié que tous ces prisonniers ont aussi bénéficié de l’amnistie tout comme lui et l’actuel président. Mais aussi ceux qu’il veut poursuivre, les Forces de sécurité qui ont fait des victimes. La loi d’amnistie est claire. Elle couvrira « tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle, commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations.

Et pourtant les organisations des droits de l’homme avaient alerté avant que cette loi ne soit votée : « Cette loi, si elle était adoptée, pourrait concrètement accorder l’impunité aux agents publics responsables de graves violations des droits humains », avait déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Toute amnistie qui garantirait l’impunité en affranchissant les fonctionnaires gouvernementaux et les membres des forces de sécurité de leur responsabilité pour de graves violations des droits humains est incompatible avec les obligations nationales et internationales du Sénégal ».

Aujourd’hui Sonko promet aux ex détenus qu’il y aura des poursuites. Le dit-il pour les soulager ? Sonko sait qu’il ne peut poursuivre les personnes responsables de ces violations. C’est lui qui a accepté ce fameux protocole ayant abouti à la loi d’amnistie. Il en a bénéficié. Son candidat en a bénéficié et est devenu président. Alors qui va-t-il poursuivre ? Il est préférable de dédommager les ex détenus que de chercher des coupables imaginaires.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn