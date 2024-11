Sonko confirme sa suprématie…l’opposition réduite à sa plus petite expression

Ousmane Sonko est devenu le maître du jeu politique ! Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’impose devant tous ses adversaires. En l’espace de quelques années, le premier ministre a réussi à neutraliser ses adversaires les plus féroces. Tout comme son ancien adversaire, le chef du gouvernement a réduit ses opposants à leur plus petite expression. La bête noire de Macky Sall confirme sa suprématie à tous les niveaux.

Le Sénégal a encore laissé parler sa démocratie. Ce dimanche, les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés. Les premiers résultats commencent à tomber depuis hier soir. Le Pastef veut avoir une majorité absolue pour appliquer l’agenda de rupture et de justice sociale avec lequel ils ont été portés au pouvoir il y a huit mois. Car faut le rappeler, Ousmane Sonko et Pastef veulent déconstruire tout ce qu’il y’a eu dans ce pays depuis 2012. Ce qui n’est pas une mince affaire sans une majorité à l’Assemblée nationale.

Lors de la campagne électorale, Ousmane Sonko avait déjà annoncé sa victoire. Depuis ce dimanche, les prévisions du leader de Pastef commencent à se réaliser. Les premiers résultats donnent une large victoire au parti au pouvoir. Le Pastef est en train de faire des razzias dans beaucoup de zones. Les patriotes ont pris une large avance dans plusieurs circonscriptions. L’ancien parti de l’opposition s’impose comme la force politique majeure au Sénégal. Il dépasse de loin les autres listes en compétition comme Samm Sa Kaddu ou Jamm ak Njariñ.

Si Pastef a réussi à s’imposer c’est grâce à Sonko. Le patriote en chef sait comment convaincre les sénégalais. Depuis 21 jours, il a fait le tour du territoire national pour avoir sa majorité. Entre discours guerrier et promesses de changement, il pousse même les plus récalcitrants à voter le parti au pouvoir. Tout comme lors des dernières élections, c’est Sonko qui est à la tête de ces scores soviétiques. Comme le disent les patriotes, «Sonko a élu des maires et un président». Aujourd’hui, ce sont des députés que l’ancien maire de Ziguinchor a élus. De quoi rendre fiers ses partisans.

Sonko n’a pas seulement gagné ses élections. Il a fait taire l’opposition qui pensait s’imposer à l’Assemblée. Contrairement à certaines têtes de liste, l’actuel premier ministre a largement gagné son bureau de vote. A l’école HLM Néma, Pastef a obtenu 176 voix sur un suffrage de 218 votants. La Coalition Takku Wallu est deuxième avec 11 voix suivi de la coalition Jam a Diarign qui obtient 10 voix. Pendant ce temps, Barthélémy Dias a perdu son propre bureau de vote. Pourtant c’est lui qui défiait Sonko pour un débat public. Mais il n’est pas le seul membre de Samm Sa Kaddu à perdre son bureau de vote.

Sonko a confirmé sa suprématie sur une opposition en dérision. Une suprématie acceptée par ses adversaires. « Chers compatriotes, Gueum Sa Bopp Les Jambars félicite M. Ousmane Sonko et le Pastef. Les Sénégalais ont voté et confirmé leur choix du 24 mars dernier », a déclaré d’emblée Bougane Gueye Dany. Une pensée partagée par ses alliés. «Félicitations à la coalition Pastef pour sa victoire aux législatives 2024. Cette élection témoigne de la vivacité démocratique de notre cher Peuple sénégalais. Merci aux militants et sympathisants qui m’ont fait confiance à moi-même, à la coalition Samm Sa Kaddu et à ARC », a réagi Anta Babacar.

L’opposition a ainsi abdiqué face à Ousmane Sonko. Elle est devenue la risée sur les réseaux sociaux. Barthélémy Dias et Cie n’auront pas attendu les résultats finaux pour accepter qu’ils ont été battus de plate couture par le PROS (Président Ousmane Sonko). En politique, l’actuel premier ministre dépasse de loin ses adversaires. Mais la victoire de ce dimanche soir est une confirmation de sa suprématie politique. Désormais, le patriote en chef n’a plus d’excuses. Les sénégalais lui ont donné une majorité pour développer le pays. Il est l’heure pour lui de se mettre au travail. Et laisser de côté les querelles de borne fontaine !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn