Sonko maître du jeu…Il gagne Touba malgré l’affaire Cheikh Omar Diagne

Ousmane Sonko est l’homme le plus puissant du Sénégal. Après la présidentielle où il a fait gagner son candidat avec le slogan « Diomaye moy Sonko », il vient de faire un raz-de-marée aux législatives. Ousmane Sonko s’est imposé dans la majorité des 45 départements et se distingue comme le politicien le plus aimé du Sénégal. Avec tous les scandales dans lesquels il a été mouillé par l’opposition, Ousmane Sonko s’en sort sans égratignures de ces élections législatives. Il a même gagné la ville sainte de Touba malgré l’affaire Cheikh Oumar Diagne, du nom de celui qui a offensé toutes les confréries du Sénégal et dont le bureau se trouve à la présidence de la république.

Ousmane Sonko est sorti majoritaire des élections législatives anticipées qui se sont ténues hier au Sénégal. Les premières tendances créditent le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de plus des ¾ du parlement qui compte 165 députés. Ousmane Sonko obtient sa majorité absolue et pourra désormais dérouler son programme sans problèmes. La machine PASTEF s’est imposée partout et même dans les villes qui lui étaient hostiles. Les villes de religieuses de Touba et de Tivaouane sont tombées sous le charme de Sonko malgré l’affaire Cheikh Oumar Diagne qui avait détérioré les relations entre les cités religieuses et les nouveaux dirigeants.

A Touba, au Centre témoin de Touba Darou Marnane, sur un total de 93 bureaux de vote, la coalition Pastef gagne largement avec des scores fleuve. Seule la coalition Diam ak Njarigne de Amadou Ba suit très loin derrière. Les autres coalitions obtiennent soit zéro soit une voix. Malgré le fait que l’affaire Cheikh Oumar Diagne était utilisée par les opposants pour essayer de conscientiser les populations, la stratégie n’a pas payé car la tendance favorable à Pastef est toujours maintenue et Ousmane Sonko reste toujours dans le cœur des populations surtout les jeunes de Touba qui sont acquis à sa cause.

Qui est ce Cheikh Oumar Diagne ?

Cheikh Oumar Diagne, ce proche du président Diomaye Faye qui fait polémique est le Directeur des moyens généraux de la présidence. Devenu la cible de l’opposition, des communautés mouride et tidjane, il est fier d’être islamiste. M. Diagne est la cible de critiques venant des communautés mouride et tidjane. En cause : ses propos selon lesquels les écrits de grandes figures confrériques comme Cheikh Ibrahima Niass ou El Hadji Malick Sy sont discutables et peuvent être soumis à la critique. Depuis, des membres de ces confréries demandent le limogeage de l’intéressé et menacent d’organiser des manifestations à Dakar.

Selon plusieurs religieux de Touba, son maintien à la Direction des moyens généraux de l’Etat pourrait compromettre les bonnes relations entre les foyers religieux du Sénégal et l’actuel président de la République. Mais la présidence a fait la sourde oreille. Et les campagnes de dénigrement ont mis en garde la présidence contre une certaine fatwa des cités religieuses contre Cheikh Oumar Diagne et des vote-sanction à l’encontre de PASTEF. Et malgré toute cette puanteur qui entoure cette affaire, Ousmane Sonko a gagné largement la ville sainte de Touba mais aussi toutes les villes religieuses du pays. Est-ce le désamour entre les foyers religieux et la jeunesse Sénégalaise ?

Les jeunes sont majoritaires sur les listes électorales. Et cette jeunesse est acquise à la cause du leader du Pastef, Ousmane Sonko. Cette élection a montré une nette séparation entre la spiritualité et les réalités de la vie. Les jeunes ne vouent pas une croyance aveugle en leurs marabouts comme le faisaient leurs parents. Aujourd’hui, les marabouts sont critiqués sur les réseaux sociaux et cela sans masque. Les marabouts ne sont plus des intouchables. Ils sont critiquables comme tous les citoyens. Et cela depuis l’arrivée d’Ousmane Sonko.

Ousmane Sonko a changé les donnes. Malgré le scandale Cheikh Oumar Diagne, il a gagné dans tous les bureaux de vote des cités religieuses. Les populations ne l’ont pas sanctionné et de par leur vote, elles ont confirmé que les propos de Cheikh Oumar Diagne n’ont en rien affecté leurs tendances de vote. La victoire de Sonko face à la colère des religieux montre la faiblesse de l’impact des foyers religieux sur le quotidien des Sénégalais. Est-ce la fin de la puissance des cités religieuses ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn