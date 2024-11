Sonko contrôle tout…Quelle poste pour son «chambellan» Déthié Fall ?

Ousmane Sonko a réussi un coup de maître politique ! Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a désormais tous les pouvoirs entre les mains. Il est vu comme l’homme qui a élu des maires, fait de son numéro 2 le cinquième président de la République. Et pour couronner le tout, il a fait gagner son parti aux élections législatives. Chose qu’il a réussie grâce à certains de ses alliés. Une victoire qui pousse les observateurs à se poser des questions sur l’avenir d’un allié qui l’a suivi partout tout au long de la campagne.

Sonko a «dépouillé» la coalition Samm Sa Kaddu à quelques jours du démarrage de la campagne. Le leader de Pastef a reçu Déthié Fall, qui était investi sur la liste dirigée par Barthélémy Dias aux élections du 17 novembre 2024. Après cette rencontre, l’ancien de Rewmi va lâcher l’opposition pour le pouvoir. «A partir d’aujourd’hui, j’ai décidé de me désister de la coalition Samm Sa Kaddu. Et j’engage le parti et ses membres à faire une translation vers les comités électoraux mise en place par Pastef afin d’obtenir une majorité écrasante», a déclaré Déthié qui assurait à ses militants qu’il n’est intéressé que par le pays.

Déthié Fall a joint l’acte à la parole. Sonko a retrouvé son «ami» tout au long de la campagne. Après avoir tourné le dos à la coalition Samm Sa Kaddu, le leader du PRP (Parti Républicain pour le Progrès) a été pendant 21 jours aux côtés du leader de Pastef. À toutes les étapes de sa campagne, Sonko pouvait compter sur son Déthié. Tel un soldat aux ordres, il ouvrait la marche. Des images qui ne sont pas passées inaperçues chez les patriotes. Pour eux, Déthié n’est pas un transhumant. Mais plutôt un ami qui est revenu dans sa coalition naturelle.

Maintenant que les deux «inséparables» se sont retrouvés, il faut le caser. Le journaliste Georges Nesta Diop s’est déjà fait une idée. «Ce que mon petit doigt me dit est que Déthié Fall que je vois partout avec Sonko comme son ombre sera à la tête d’une institution ou d’un grand ministère. A défaut d’être le Pm si jamais Sonko quittait la primature», a-t-il écrit sur sa page Facebook. Même si les membres de Pastef ne partagent pas à l’unanimité sa position, il faut dire que beaucoup s’attendent à ce que le leader du PRP soit plus qu’un allié de campagne.

Mais il ne peut pas être à la tête de l’Assemblée nationale. Déthié Fall n’est pas sur la liste de Pastef. Il était investi à la cinquième place de celle de la coalition Samm Sa Kaddu. Ayant quitté Barthélémy Dias et Cie, il ne peut pas prétendre à être député. D’ailleurs, il risque de perdre sa place au profit de son suppléant ou de la personne qui vient après lui. Alors, le leader du PRP peut déchanter à l’idée de rejoindre le perchoir. Il se contentera de regarder les députés de sa nouvelle formation politique de très loin. Alors que faire pour le «récompenser» à la hauteur de son sacrifice ?

Déthié Fall pourrait alors rejoindre le prochain gouvernement. Au prochain remaniement, que les sénégalais ne soient pas surpris de voir le leader du PRP faire son entrée. Il suit Sonko comme son ombre. Ce week-end, il était avec le premier ministre à Ziguinchor pour les besoins de l’ordination épiscopale de Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga. Et pourtant on est plus en campagne. Sur les réseaux sociaux, ça râle déjà. La présence de Déthié fait grand bruit.

Déthié Fall est désormais vu comme le «Bëk nëg» (chambellan) de Ousmane Sonko. Une très mauvaise publicité pour quelqu’un qui a déjà trahi ses alliés à la veille des législatives. Comme quoi ses sacrifices ne doivent pas rester vains. Son entrée dans le gouvernement ou le voir occuper un poste de responsabilité ne surprendrait personne. Mais avec le leader de Pastef, il ne faut jamais danser plus vite que la musique. Il attend toujours le dernier moment pour changer de fusil d’épaule.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn