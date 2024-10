Ousmane Sonko court-circuite la justice…Et enterre ses scandales

Ousmane Sonko, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) pose des actes qui ne cessent de faire polémique. Pour beaucoup de sénégalais, l’ancien maire de Ziguinchor joue le rôle de Premier ministre et du Procureur. Ses prises de position sont devenues un véritable frein à la bonne marche de justice. Le numéro 2 du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye devrait revoir sa manière de communiquer sur certains dossiers.

Ousmane Sonko a balayé d’un revers de la main les scandales soulevés à l’ASER et à l’ONAS. Ce samedi lors du Meeting organisé par son parti, le leader des patriotes a vigoureusement rejeté les accusations contre certains membres du régime. « Il y a deux arguments qu’ils essaient d’utiliser, c’est de faire croire aux Sénégalais, qu’il y a des scandales dans notre gouvernement. Il n’y a aucun scandale ici. Il y a zéro scandale ni dans le dossier Onas avec Cheikh Tidiane Dieye ni dans le dossier ASER », a-t-il déclaré. Il est même allé jusqu’à dénoncer, l’attitude des gens qui selon lui « on les paye pour aller dans les plateaux télés et radios pour parler de scandale à l’ASER».

Ne s’arrêtant pas en si bon, il a publiquement pris la défense de Jean Michel Sene. « Je veux féliciter ce jeune. Et ce jeune a démontré que nous avons des raisons de croire à la jeunesse Sénégalais, d’investir dans la jeunesse Sénégalaise et de vous confier des responsabilités » a dit le leader du Pastef. S’exprimant en tant que leader d’un parti au pouvoir, Sonko, sa communication est sortie du cadre politique. Il a abordé des questions qui touchent le bon fonctionnement d’un État.

Le patriote en chef s’est immiscé de manière flagrante dans des dossiers qui font l’objet de procédures judiciaires ou d’enquête par des organes de contrôle. Dans l’affaire ONAS, une plainte a été déposée par le député Thierno Alassane Sall. Ce dernier a été entendu par les enquêteurs. Ensuite, Dr Cheikh Dieng, un des protagonistes dans cette affaire, a aussi été entendu. Tout le monde attendait des explications venant du ministre cité dans cette affaire.

Contre toute attente, Sonko a pris la défense du ministre en question alors que la procédure judiciaire est en cours. Jusqu’à présent, aucune conclusion n’a été tirée dans cette affaire. Dans le scandale présumé à l’ASER, l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a ordonné la suspension immédiate de ce projet majeur d’électrification rurale, impliquant plusieurs régions du pays et un financement espagnol de plus de 37 milliards de francs CFA. En prenant la défense de Jean Michel Sène, alors que cette affaire n’est pas encore tirée au clair, le leader de Pastef désavoue le gendarme des marchés publics.

Dans un sens comme dans l’autre, le leader de Pastef s’est perdu dans ses explications. Il y’a bel et bien scandale jusqu’à ce que la Justice dise le contraire. D’ailleurs, Birahim Seck a rectifié Ousmane Sonko en ce sens. « Monsieur Ousmane SONKO, pas vous ! Le scandale dit de l’Aser est consommé depuis que le DG a accepté de « renégocier » sur des irrégularités de surfacturations constatées. Des infractions, on les sanctionne, mais, on ne cherche pas à les effacer ou corriger par une quelconque « renégociation », a réagi le coordonnateur du Forum Civil/Section Transparency.

Ousmane SONKO a commis encore une erreur de communication. Le leader de Pastef devrait éviter de parler de certains dossiers, surtout lorsqu’ils sont pendants devant la justice. Au Grand Théâtre, le leader de Pastef et non moins chef du gouvernement du Sénégal avait laissé entendre que le ministre de la Justice Ousmane Diagne lui avait envoyé une vidéo d’un militant de Pastef arrêté pour outrage à magistrat. Le garde des Sceaux voulait avoir l’avis du PM pour poursuivre ou non le mis en cause. Une déclaration qui avait fait polémique. Tout comme sa déclaration dans les affaires ASER et ONAS. Si c’était quelqu’un d’autre, il aurait été déjà convoqué par la justice.

Dans les affaires ASER et ONAS, il semble que l’autorité politique ait déjà tranché avant l’autorité juridique compétente. Cette sortie de Sonko est une entorse au «Jub, Jubal, Jubanti». Tant qu’on y est, le leader de Pastef pourrait répondre à cette question. S’il n’y a pas de scandale alors pourquoi virer Cheikh Dieng ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn