Sonko décrète qui est « voleur » et qui ne l’est pas…C’est lui le justicier

Ousmane Sonko, le nouveau Premier ministre du Sénégal fut un opposant radical acharné qui a traité l’ancien président de tous les noms de voleur, d’assassin et même de traître qui a vendu le pétrole du Sénégal en installant des pipelines. Et sans jamais apporter des preuves, il a été cru par une majorité de Sénégalais qui a donné 54% à son candidat à la présidentielle. Aujourd’hui encore, l’homme devenu le chef de gouvernement continue d’accuser sans preuve et de disculper sans enquête ni procès. Sa parole suffit de le convaincre et de convaincre ses partisans. C’est lui, Ousmane Sonko qui décrète qui est « voleur » et qui ne l’est pas…

Ousmane Sonko, opposant, faisait trembler la République. Aujourd’hui au pouvoir, la République est à ses pieds. Et c’est lui qui décide qui est bon ou mauvais. A chacune de ses sorties, il envoie des missiles. Un tel est honnête et un tel est malhonnête. Même ses ministres s’y mettent. Une de ses ministres a même nargué les accusateurs d’un responsable du Pastef en disant que « si c’était lui qui avait détourné de l’argent, il n’a aucun souci à se faire ». Voici le régime de Sonko qui protège ses « voleurs » et persécute les responsables de l’ancien régime, accusés, tous sans exceptions, d’être des « voleurs » devenus milliardaires.

L’actuel premier ministre Ousmane Sonko, lors d’une conférence de presse, en présence du ministre de la justice et en l’absence du ministre des finances et du Budget, avait accusé l’ancien président Macky Sall et trois anciens ministres des finances du Sénégal d’avoir manipulé les chiffres de la croissance. Et pourtant, le Sénégal en 12 années du magistère de Macky n’avait jamais vécu autant de difficultés que sous les 4 premiers mois du duo Sono-Diomaye. Que cherche à faire le Premier ministre ? Veut-il masquer son incapacité à apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais en accusant régulièrement l’ancien régime ?

Ces sorties répétées du premier ministre accusant ses adversaires d’être les délinquants financiers, ont fait réagir certains responsables politiques. L’ancien premier ministre, Abdoul Mbaye a exprimé son malaise sur la position du Premier ministre Ousmane Sonko. Sur sa page X, l’ex-Premier ministre sous Macky Sall estime qu’ « une justice indépendante dans un pays normal, c’est aussi un pays où le Premier ministre ne décrète pas qui est voleur ou qui est innocent avant le travail de la justice ».

Devant le premier ministre qui accusait l’ancien président de la République et les trois anciens ministres des Finances, l’actuel ministre de la Justice, Ousmane Diagne, visiblement gêné a tenté de recadrer son premier ministre : « il ne m’appartient pas à priori de juger de l’effectivité des faits. Il appartient aux autorités judiciaires et policières de le déterminer. Ce que je peux dire c’est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve du respect du principe de la présomption d’innocence » a déclaré le ministre de la justice Ousmane Diagne.

Ousmane Sonko n’en a cure des remarques. A chaque sortie, c’est le même refrain. Si ce n’est Macky, c’est Amadou Ba et quelques DG qui sont toujours accusés. Sa dernière sortie à Dakar Arena a été l’occasion pour lui de reprendre son refrain favori : « « Il était Premier ministre et a manipulé les chiffres. Je l’ai entendu hier dire qu’un gouvernement ne doit pas crier au scandale. Il admet donc qu’il y a scandale. Qu’il sache qu’ils vont rendre compte au Sénégal ».

Et pourtant, il y a moins d’un mois, il déclarait au grand théâtre : « Amadou Ba n’a pas les mains propres, alors on ne peut pas lui confier le pays. Il prétend avoir financé la construction de sa maison aux Almadies grâce à un prêt bancaire, alors qu’il perçoit un salaire de fonctionnaire. Comment un simple fonctionnaire peut-il obtenir un prêt bancaire de plusieurs milliards ? »…Ousmane Sonko a-t-il fait du cas Amadou Ba, un marketing politique ? Sonko gagnerait mieux à trouver des solutions pour les problèmes des Sénégalais que de se lancer dans une chasse aux sorcières.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn