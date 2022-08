Sonko débauche dans le PDS…Plusieurs responsables sur le départ

Révélations sur les tentatives mesquines de Sonko dans Wallu…Il veut déstabiliser le Vieux Wade

Ousmane Sonko est définitivement entré dans le système. Et il en devient même le Chef suprême tant ses faits et gestes sont abjects. Après les résultats probants obtenus par l’inter coalition Yewwi-Wallu, sachant que l’ancien Président Abdoulaye Wade a compris la supercherie perpétrée par son fils et Doudou Wade, Ousmane Sonko a approché plusieurs responsables du PDS pour les débaucher. La démission de Toussaint Manga du PDS intervient après des démarches de Sonko et de Barthélémy Dias. Et ce départ peut être le début d’un long saignement du PDS…

Le patron incontesté de Yewwi cherche visiblement à puiser dans la jeunesse du PDS. Les langues ont commencé à se délier…après la réccente démission de Toussaint Manga…

Ousmane Sonko n’a jamais été quelqu’un de fiable à travers tout ce qu’il démontre. Ousmane Sonko a toujours menti aux Sénégalais, à travers de dénonciations, dont il du mal à donner les preuves. Que Ousmane Sonko nous donne les preuves de tout ce qu’il affirme dans l’affaire des 94 milliards. Que le maire de Ziguinchor nous apporte la preuve qu’il n’a jamais supplié Mansour Faye pour que son ancien collègue des Impôts et Domaines ne soit condamné. Ousmane Sonko traine beaucoup de casseroles.

Qu’il s’y méprenne en pensant rouler dans la farine l’ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade à travers la grosse supercherie que constitue l’inter coalition Wallu. Ousmane Sonko trompe tout son monde. L’ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade n’est pas dupe. Ce n’est pas pour rien qu’il a avait réussi à travers le passé, à se défaire des pièges que lui tendaient les pouvoirs au Sénégal, avant qu’il ne devienne Président de la République.

Ousmane Sonko n’est qu’un novice qui a réussi à embobiner des hommes, en qui Me Abdoulaye Wade a placés toute sa confiance au PDS, mais peut-il tromper Me Abdoulaye Wade, un vieux de la vielle politique. Le leader de Pastef se trompe lourdement. Il peut tromper tout le monde sauf Me Abdoulaye Wade plus rusé et plus expérimenté que lui. N’est-ce pas lui Ousmane Sonko qui a déclaré à la face de tout le monde que des hommes politiques comme Me Abdoulaye Wade, méritent d’être fusillés.

Entretemps, qu’est-ce qui a vraiment changé pour qu’il change de fusil d’épaule et veuille se mettre en alliance avec Me Abdoulaye Wade. Le leader du Pastef a trompé certes Karim Wade, Doudou Wade, Lamine Thiam, mais sa supercherie ne passe pas auprès de Me Abdoulaye Wade plus expérimenté que lui…

Depuis que Ousmane Sonko sait que le PDS n’acceptera jamais, tant que Me Abdoulaye Wade tiendra les rênes de se ranger derrière cette fameuse entreprise de fumisterie que constitue l’inter coalition Wallu Yewwi Askan Wi pour mettre sur pied un même groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko n’a plus qu’une idée dans la tête. Vider le PDS de ses jeunes mais aussi de ses élus à l’Assemblée.

Ousmane Sonko veut démanteler le PDS à l’Assemblée nationale. Il a commencé plusieurs entreprises de débauchages de députés du PDS qui vont siéger à l’Assemblée nationale. Ousmane Sonko agit comme un fourbe. Mais jamais, il ne réussira à tromper la vigilance de Me Abdoulaye Wade qui n’est pas un homme politique dupe, compte tenu de son parcours politique.

Le Patron de Pastef se trompe lourdement, en pensant mettre sous sa botte un personnage de la trempe de Me Abdoulaye Wade, respecté partout en Afrique et dans le monde. Me Abdoulaye Wade a découvert toute sa tromperie. Il va y mettre fin. Toussaint Manga a certes démissionné, mais le vieux veut arrêter la saignée. Une réunion est prévue dans ce sens et le vieux fera une déclaration. Bientôt la page Ousmane Sonko va être tournée au PDS. Me Abdoulaye Wade s’est rendu compte enfin de sa supercherie, et comment il réussit à mettre dans sa poche Karim Wade, Doudou Wade, Mamadou Lamine Thiam.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn