Sonko divise les familles…des enfants insultent leur père

Ousmane Sonko est-il le révolutionnaire politique et…social ? Après avoir mis sens dessus dessous la classe politique, ce sont les foyers qui font les frais de l’Affaire Sonko. Des jeunes gens s’en prennent publiquement à leurs géniteurs tout simplement parce qu’ils n’approuvent la position de leur parent sur Sonko.

Ousmane Sonko : Plongé dans une affaire de mœurs, il divise des familles

L’affaire Ousmane Sonko emprunte d’autres proportions. Une affaire de mœurs opposant une jeune fille citoyenne âgée de 20 ans à un autre citoyen nommé Ousmane Sonko prend une proportion démesurée. Celui qui est accusé par la jeune fille Adji Sarr est un homme politique. Membre de l’opposition, il était sorti troisième à l’issue de l’élection présidentielle de 2019.

Voilà Ousmane Sonko, un homme politique, seul représentant de son parti à l’Assemblée nationale, grâce au seul système du « plus fort reste » lors des élections législatives de 2019 qui se retrouve au-devant de la scène. Face aux accusations de « viol » portées contre lui par une jeune fille du nom de Adji Sarr, Ousmane Sonko en attendant la levée de son immunité parlementaire, crie au complot politique.

Les faits ont emprunté une autre tournure. Le débat est devenu très passionné. Au point que voilà une affaire qui est allée jusqu’à diviser des familles. L’on pense que c’est une affaire montée de toutes pièces par l’Etat face à un adversaire devenu son opposant le plus farouche, mais surtout ragaillardi par son score, à l’issue de la présidentielle de 2019 dont le scrutin s’est déroulé sans la participation de ténors de l’opposition en l’occurrence Khalifa Sall et Karim Wade.

L’affaire Ousmane Sonko divise des familles…Au point que des enfants se mettent à insulter leurs pères. Avec son irruption sur la scène politique, le leader du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) est-il le révolutionnaire politique…et social ? Après avoir mis sens dessus sens dessous la classe politique, ce sont les foyers qui font les frais de l’affaire Ousmane Sonko. Des jeunes gens qui s’en prennent publiquement à leurs géniteurs tout simplement parce qu’ils n’approuvent pas la position de leurs parents.

La preuve, l’humiliation infligée au commissaire Keïta par son propre fils…Jacques Keïta a fait une sortie sur Seneweb pour dénoncer la politique de Macky Sall et le complot politique dont il dit Ousmane Sonko être la victime. Il en a vraiment le droit. Seulement, il ajoute être déçu par la position de son père. Une position publique qui ne fait que saper l’intimité d’une famille. Et Jacques Keïta est parti jusqu’à évoquer le passé douloureux entre son père et Macky Sall…Comme s’il veut signifier que son propre père est un homme…tortueux.

La rédaction de Xibaaru