Lors de la manifestation de la plateforme citoyenne Aar Li ñu Bokk, les opposants Ousmane Sonko, Malick Gackou et Barthélémy Dias ont, aux côtés des militants de la société civile Malal Talla alias Fou Malade et Cheikh Oumar Cyril Touré dit Thiat, réclamé ‘’la renégociation des contrats pétroliers et gaziers’’ signés par l’Etat du Sénégal avec des compagnies étrangères. Les sentinelles du pétrole sénégalais ont encore battu le macadam, même si la foule n’a pas répondu à l’appel des leaders. Il s’agissait d’une marche de protestation contre la manière dont le président de la République et son gouvernement gèrent les ressources naturelles.