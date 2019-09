L’un des leaders de la plateforme citoyenne Aar Li ñu Bokk, Abdourahmane Sow, exhorte les sénégalais à changer d’attitude. « Il faut arrêter de rester chez vous. Venez rejoindre le combat », lance M. Sow à la suite la faible mobilisation de ce vendredi à la place de la Nation. Il invite ses camarades à ‘’faire leur introspection dans le but de renforcer la dynamique citoyenne et de continuer le combat. Il s’agissait d’une marche de protestation contre la manière dont le président de la République et son gouvernement gèrent les ressources naturelles (pétrole, gaz, fer, etc.).