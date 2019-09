Quand des membres de Aar Li ñu Bokk insultent…

Lors de la marche de la plateforme citoyenne Aar Li Nu Bokk ce vendredi, des propos accusatoires et injurieux oint été tenus par des personnes qui se disent responsables. Cette plateforme citoyenne qui regroupe des acteurs de la société civile et des activistes a proféré des insanités à l’encontre d’un citoyen présumé innocent. Et c’est un membre fondateur du mouvement Yen a marre qui a insulté Aliou Sall le maire de Guédiawaye : « Quand ça concerne ton petit frère, tu veux nous faire croire qu’il est le meilleur et ça c’est très facile. Aliou Sall est un gros et grand voleur » a dit Thiat de y en a marre…