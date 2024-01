Pourquoi Sonko et Karim ne seront pas candidats le 25 février…

Leurs militants ont beau râler mais les candidats Ousmane Sonko et Karim Wade manqueront la présidentielle 2024. Ces deux candidats qui ont plus de chance de succéder à Macky Sall ne seront pas sur la liste officielle des candidats que publiera le Conseil constitutionnel le 20 janvier prochain. Et ces deux balèzes de la politique ne seront pas les seuls. Ils seront rejoints dans le camp des recalés par le plan B de Pastef pour la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye et une autre candidate qui n’a pas « exclusivement » la nationalité Sénégalaise.

Selon deux juristes,la candidature de Sonko est recevable : « Dans sa décision du 12 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a semblé méconnaitre l’obligation de motivation qui est une garantie fondamentale des droits de la défense en occultant les causes de la non présence de l’attestation délivrée par la Caisse des dépôts et Consignations dans le dossier de candidature de Monsieur Ousmane SONKO ».

Ces deux juristes semblent méconnaître les motifs de la présence de Sonko à la prison du Cap Manuel. Ces juristes sont soit des militants de l’Ex Pastef ou des proches parents de Sonko. Ils sont aveuglés par le projet proposé par leur maître. Comment Ousmane Sonko peut-il être candidat, alors que le débat a été définitivement clos avec la condamnation définitive d’Ousmane Sonko à 6 mois de prison sursis, confirmée par la Cour suprême ?

Reposer le débat sur la validité ou non de la candidature d’Ousmane Sonko, c’est faire preuve de malhonnêteté et d’une vaste entreprise d’escroquerie intellectuelle. Ousmane Sonko est définitivement exclu de la liste des candidats à la présidentielle de 2024. A moins de vouloir exciter ses militants et les faire sortir dans les rues en vue d’entretenir le Sénégal dans un climat d’insécurité à quelques semaines du démarrage de la campagne électorale, personne ne voit l’intérêt de reposer un tel débat.

Désolé chers juristes, mais Ousmane Sonko ne sera pas candidat pendant une période de 5 ans. Et ça, c’est la loi qui le dit. Vous aurez beau tenter de vous faire l’avocat du diable, mais la réalité est là. Ousmane Sonko ne sera pas de la course à l’élection présidentielle. C’est la loi qui le dit. Et c’est cette même loi qui avait exclu de la course à l’élection présidentielle, Karim Wade et Khalifa Sall lors de l’élection présidentielle de 2024. Et à l’époque où étiez-vous ? Certainement pas à la maternelle !

Quant à Karim Wade, son absence à un mois et demi du scrutin résume tout… Karim Wade a des conseillers juridiques qui lui ont fait clairement savoir qu’il pourrait être renvoyé en prison dès qu’il aurait foulé le sol national alors qu’il doit verser au Trésor la somme de 139 milliards CFA après sa condamnation par amende, lors de son procès devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).

Sa mise en liberté suite à la grâce présidentielle et la réhabilitation des peines qui ont conduit à sa condamnation, n’effacent pas de toutes les façons son obligation de faire face à l’amende pécuniaire que lui a infligée la CREI. Un candidat à l’élection présidentielle doit être en règle avec le fisc. Or, Karim Wade ne l’est pas. Et s’il ne respecte pas cette obligation, la loi permet à l’Etat de faire recours à la contrainte par corps à son endroit.

C’est tout le dilemme de Karim Wade. Il hésite entre courir le risque de revenir au Sénégal et se faire emprisonner ou alors rester au Qatar et se conforter dans son exil doré. Karim Wade est en train de bien gagner sa vie au Qatar, pourquoi donc remettre en cause tous ces privilèges pour revenir au Sénégal et perdre tout cela ? Car les portes de la prison peuvent lui être ouvertes.

Bassirou Diomaye Faye est en prison. Il ne fait pas pour le moment l’objet d’un jugement. La situation parait grotesque. Nous sommes en présence d’un candidat qui croupit en prison, donc qui ne peut battre campagne. C’est ce qui le met hors de course à la ligne de départ pour l’élection présidentielle de février. Voilà pourquoi, Bassirou Diomaye Faye sera bien absent de la liste des candidats à l’élection présidentielle.

Ces candidats cités ne peuvent être assurément au rendez-vous de février. Seulement, ils seront rejoints par une candidate. Vous avez compris qu’elle est une dame. Seulement, elle dispose de la double nationalité ; sénégalaise et française. Or, la loi est stricte à ce propos, un candidat à l’élection présidentielle doit disposer exclusivement de la nationalité sénégalaise. C’est pourquoi, la désillusion reste grande pour cette grande pour cette candidate.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn