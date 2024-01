Sonko tente de se relancer dans la présidentielle…il doute de son plan B

Au sein du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de Sonko, participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024 est une priorité. Les membres de ce parti remuent ciel et terre pour avoir au moins un candidat dans la course. Les patriotes sont sûrs de gagner au premier tour. Alors, ils ont tout mis en œuvre pour être dans la course. Et faut dire que Ousmane Sonko veut être le seul candidat du parti. Ils multiplient les actions pour prendre la place de tous ses candidats de substitution. Son égo ne lui permet pas d’abdiquer devant Macky Sall.

Les candidats recalés défilent devant le Conseil constitutionnel afin de contester leur mise à l’écart de la course à la présidentielle. Et sans surprise, Ousmane Sonko a, lui aussi, déposé une réclamation. Et c’est son mandataire Me Ciré Clédor Ly qui en a fait l’annonce. « Nous avons déposé un dossier complet en dehors des autres dossiers déposés précédemment », a-t-il informé. La robe noire dit garder « espoir et la conviction que Ousmane Sonko fera parti des candidats et participera à la présidentielle ». Ainsi donc le leader de l’ex Pastef veut toujours être candidat.

Malgré sa situation de détenu, Ousmane Sonko ne renonce pas au pouvoir. Cet acte posé par son mandataire le prouve à suffisance. Et il est sûr qu’il ne peut pas être candidat. Contrairement à ce que certains marchands d’illusion veulent nous faire croire, c’est fini pour lui. Le Conseil constitutionnel n’a pas vocation à interpréter les textes, il les applique. Et en ce sens, le leader de l’opposition radicale est exclu car son dossier de candidature est incomplet. Non seulement la direction générale des élections ne lui a pas donné des fiches de parrainages. Mais la CDC ne lui a pas délivré un quitus prouvant qu’il a versé sa caution. Chose que Me Ciré Clédor Ly n’est pas sans savoir.

Ce recours déposé par Ousmane Sonko est loin d’être une stratégie politique comme le soutiennent certains de ses affidés. Le maire de Ziguinchor vient de prouver qu’il n’a pas confiance en la candidature de Bassirou Diomaye Faye (BDF). Et pourtant, ce membre du parti dissous a d’énormes chances de passer. Le plan B des patriotes n’a pas encore fait l’objet de jugement et il n’a pas encore été condamné pour les délits qui le retiennet en prison. Alors pourquoi son mentor ne se retire-t-il pas en le laissant continuer le “projet” ? La réponse est toute simple, le patriote en chef n’a confiance qu’en lui-même. D’ailleurs, il s’est accroché à sa candidature jusqu’à la dernière minute.

Si des voix ne s’étaient pas levées, Sonko n’aurait jamais choisi son plan B. Mais une élection de Bassirou Diomaye Faye ne garantit pas une liberté au maire de Ziguinchor. Le secrétaire général de l’ex Pastef a été choisi pour continuer le “projet” que Sonko a bousillé. Faire de l’instigateur de la révolution manquée de 2021 un allié, reviendrait à confirmer que ce parti a un sombre projet pour le Sénégal. Le pensionnaire du “Sweet Beauté” serait un véritable boulet pour BDF caractérisé par ses adversaires comme un salafiste à l’état pur. Une telle personne ne peut s’accomoder avec ce leader cité dans un viol, même si c’est son mentor politique.

En déposant ce recours, Ousmane Sonko met aussi en cause la candidature de Habib Sy. Le président de la conférence des leaders est pourtant candidat grâce aux députés de l’ex Pastef. Malheureusement pour lui, il est rattrapé par ses déboires judiciaires. Ce vieux renard politique traine une condamnation pour escroquerie et abus de confiance. S’il passe devant le conseil constitutionnel, il risque d’être recalé. Et cela va retomber sur Sonko. Le pensionnaire du Sweet Beauté a préféré parrainer un perdant plutôt que les autres bons profils de son parti.

Mais Ousmane Sonko ne peut plus changer les choses. Le maire de Ziguinchor a ruiné ses chances en se lançant dans un bras de fer mortel avec l’Etat. Désormais, sa candidature et celle des membres de son parti sont compromises. A l’état actuel des choses, le maire de Ziguinchor doit prier pour deux choses : que la candidature de Bassirou Diomaye Faye soit validée et aussi que sa condamnation ne l’exclut pas définitivement de toute élection. Dans le cas contraire, ce serait la chute de l’homme vu comme la bête noire du régime de Macky Sall. Et Sonko sera le seul responsable de son malheur. Il a perdu à son propre jeu !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru