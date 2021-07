Sonko et Kilifeu…deux « bandits » piégés par leur vices

Le Sénégal vit des moments les plus fous de son histoire et qu’on peut qualifier d’insolites. Du jamais vu…depuis 1960. Ousmane Sonko, un opposant irréductible qui prône l’anti-système et la bonne gouvernance, se retrouve empêtré dans une affaire de prise illégale d’intérêt avec ses cabinets et accusé de viols répétitifs. Kilifeu, un activiste qui se bat contre la corruption et la gabegie qui se retrouve mêlé à une affaire de tentative d’escroquerie, de corruption et de faux et usage de faux…En un mot, ils sont eux-mêmes coupables de faits qu’ils dénoncent tous les jours.

Ousmane Sonko, Le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) s’est révélé aux Sénégalais par ses positions critiques sur la gestion des affaires publiques. Il fait de ses critiques sur les finances publiques, son arme favorite. Sonko casse les codes et mène le combat sur les réseaux sociaux. Ce qui a séduit les jeunes qui passent la majeure partie de leur temps sur leurs smartphones. Et dans un autre registre, Sonko c’est le religieux orthodoxe et polygame, considéré comme un « Ibadou » qui est un musulman qui prône un islam fondamental.

Kilifeu, de son vrai nom Landing Mbissane Seck, Cofondateur du mouvement citoyen sénégalais Y’en a marre, est un rappeur du groupe « Keur Gui » de Kaolack qui a toujours fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Activiste, Kilifeu qui veut dire « le père de famille », a été l’un des acteurs majeurs de la contestation du 23 juin 2011 qui a été le point de départ de la chute du régime du président Abdoulaye Wade intervenu 9 mois plus tard, le 25 mars 2012. Et Kilifeu et le mouvement citoyen Y ‘en a marre ont été les porte-drapeaux de la « gouvernance sobre et vertueuse » prônée par le président élu, Macky Sall.

Le député Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle qui a vu la réélection de Macky Sall en 2019, est accusé de viols par une masseuse. La victime affirme avoir été contrainte par la force et la menace à des rapports sexuels avec Ousmane Sonko. Ce dernier nie un premier temps sa présence sur les lieux puis finit par revenir sur ses propos. Il confirme sa présence sur les lieux mais uniquement pour un massage dans le but de soulager des maux de dos. Ousmane Sonko, le fondamentaliste musulman, le polygame est un habitué des salons de massage de Dakar dont plusieurs sont illégaux et prodiguent des massages sensuels voire érotiques. Et finalement Sonko ne nie plus le massage. Mais il conteste le viol.

Que dire de Kilifeu qui vient d’être filmé en pleine négociation de trafic de visas ? On le voit dans la vidéo avec un individu qui se présente comme son meilleur ami, lui remettre des liasses de billets. Et Kilifeu qui prend cet argent, appelle l’homme censé régler le problème de visa. Pour sa défense, Kilifeu précise n’avoir posé « aucun acte répréhensible. Dans sa déclaration vidéo, il avance qu’il a bien fait une transaction avec son « ami » mais pour une voiture. Mais aussi, il dit avoir appeler pour un rendez-vous pour le visa… Ses explications sont tirées par les cheveux. Lui aussi se dit victime d’un complot sans préciser qui serait derrière ce complot.

Le complot…brandi comme défense

Macky Sall n’était pas dans le salon du « sweet beauté » où Sonko n’a pas résisté au massage érotique de la sulfureuse Adji Sarr. Accusé par cette dernière, il met tout sur le dos de Macky Sall. Idem pour Kilifeu qui a été vu dans une vidéo, recevoir de l’argent. Il semble accuser le régime de Macky d’avoir ourdi contre sa personne. Pauvre Macky ! Sonko se lève et va au Salon, c’est Macky qui complote. Kilifeu escroque des gens dans un trafic de visa, c’est encore Macky qui complote…

Sonko et Kilifeu ont pêché. Ils ont été perdus par leurs vices. Sonko aime les femmes et Kilifeu aime l’argent. Et ces deux qui se faisaient passer, l’un pour l’ « anti-système » et l’autre pour le « monsieur propre » ont été pris dans leur propre piège qui s’est retourné contre eux-mêmes. Sonko, entre les mains d’une femme et Kilifeu, les mains pleines d’argent sale. Cela prouve à suffisance qu’ils ne croient même pas à leur combat.

La rédaction de xibaaru