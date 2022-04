Sonko gagne la bataille des réseaux sociaux…Macky voit rouge !

Les jeunes de Sonko défient Macky…Benno en mauvaise posture

On ne le dira pas assez souvent, mais le président Macky Sall vit les moments les plus mouvementés de son second mandat. Désormais, il a en face de lui des adversaires qui sont prêts à tout pour le déboulonner, au moment où son entourage peine à retrouver ses marques. Cette nouvelle opposition, conduite par Ousmane Sonko, est sur le point de réussir son coup. Malgré tous les efforts faits par le chef de l’Etat, le leader de Pastef a réussi à retourner une bonne partie des jeunes contre le pouvoir. Une situation qui place Benno dans une mauvaise posture pour les Législatives.

En politique de jeunesse, le chef de l’Etat Macky Sall dépasse de loin ses prédécesseurs. En dix ans de règne, il a réussi à changer la situation de beaucoup de jeunes. Même s’il reste des efforts à faire, on peut dire qu’il aura réussi là où les autres ont échoué. Mais hélas ce n’est pas suffisant ! Et cela le chef de l’Etat le sait, raison pour laquelle il a lancé un concept dénommé “Jokko ak Ndaw gni” pour se rapprocher davantage de cette couche de la population. Malheureusement pour lui, quelqu’un est en train d’anéantir tous les efforts qu’il a consentis jusqu’ici.

Le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) a réussi à faire changer les jeunes de direction. Avec ses discours incendiaires, Ousmane Sonko est devenu le centre d’intérêt des jeunes. Beaucoup d’entre eux voient Macky du même regard que Sonko. “Lou nakari Macky, nekh naniou” (Tout ce qui n’est pas du goût de Macky, nous plait), cette phrase est devenue le cri de guerre de l’armée virtuelle de Sonko. Tout leur temps, ils l’accordent à concrétiser ces mots…

Ce qui s’est passé avec l’ex capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré le prouve à suffisance. Radié, il avait réussi à trouver un emploi à l’Institut Africain de Management (IAM). Mais il ne fera pas long feu car sur ordre du ministère de l’enseignement supérieur, son contrat sera arrêté dans cet établissement. Y voyant la main de Macky, la mafia “Kacc Kacci” de Sonko a lancé la contre-offensive. En moins de 24 heures, ils ont réussi à faire de cette “victime” un millionnaire. D’ailleurs l’histoire retiendra que le capitaine Touré est le premier sénégalais millionnaire en une journée.

Mais la politique se cache dans cette action des jeunes de Sonko. C’est juste dans leur stratégie de causer le plus de dégâts dans le Macky qu’ils se sont lancés dans cette collecte furtive. La rapidité avec laquelle plus de 20 millions FCFA ont été mobilisés, montre la défiance vive et vivace d’une partie de la jeunesse contre le régime actuel. Ce qui rappelle l’esprit du mois de mars où des milliers de jeunes étaient sortis à l’appel de Sonko pour défier le locataire du palais.

La situation actuelle n’augure rien de bon pour Macky Sall et sa coalition. Après la percée de Yewwi Askan Wi aux locales, Benno Bokk Yakaar pourrait se retrouver dans une très mauvaise situation au soir du 31 juillet 2022. Si ce sentiment anti-Macky sur les réseaux sociaux est matérialisé lors des élections législatives, le chef de l’Etat pourrait perdre sa majorité. Alors, il sera obligé de cohabiter avec l’opposition à l’hémicycle.

Mais attention, le virtuel n’est pas le réel. Et ce ne sont pas les réseaux sociaux qui votent. Macky Sall est connu pour son génie politique. Sur le terrain, ses partisans travaillent loin du tumulte des réseaux sociaux. Avec le travail de proximité, le président Macky pourrait se réconcilier avec ces jeunes qui cherchent des solutions et non l’affrontement qui a été tragique. Alors que Sonko et ses inconditionnels ne crient pas victoire trop tôt. La politique sénégalaise est pleine de surprises.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru