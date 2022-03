Sonko insulte la République…Macky piétine la constitution

Tous les Sénégalais se sont offusqués de l’exacerbation de la violence dans l’arène politique depuis l’arrivée d’Ousmane Sonko et la montée en puissance d’une horde de radicaux comme Barthélémy Dias, Boubacar Diop et Guy Marius Sagna sans oublier les rappeurs Karim Xrum Xax et Nittu Degg. Toutes les institutions de la République sont victimes de cette nouvelle meute d’opposants. Mais ils ne sont pas les seuls. Le président de la République n’est pas exempt de reproches…Lui le gardien de la constitution.

Que n’a-t-on pas dit du leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) Ousmane Sonko ? Il est violent, radical et à la limite, il est « sanguinaire ». Cela s’est prouvé à deux reprises. Une première fois, Sonko appelle à fusiller tous les anciens présidents et une seconde fois, quand il promet une seconde vague plus meurtrière après les émeutes de mars 2021 qui ont fait 14 morts. Sonko est aussi suspecté de viol, d’actes contre nature et de menaces de mort répétitifs. Sonko n’est ni un scout ni un enfant de chœur…Il a apporté la violence et la mort dans l’espace politique. Mais son adversaire politique, Macky Sall, exerce une autre violence…

Si le Président est au centre du pouvoir, il n’a pas tous les pouvoirs. Selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, il ne peut pas faire et défaire les lois sans l’accord du gouvernement et du Parlement. Mais aujourd’hui dans ce Sénégal, Macky Sall fait des Lois et ne les respecte pas. Il est au début et à la fin de toute loi, lui le président du conseil supérieur de la magistrature. La loi c’est lui et personne d’autre.

Macky Sall annonce en grande pompe le mercredi soir 24 novembre 2021 lors du conseil des ministres, le projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet de loi n°38-2021 portant révision de la Constitution portant révision de la Constitution a été adopté le 12 décembre 2021 par le parlement. Et Macky Sall justifiait alors ce projet de loi qui restaurait le poste de PM : « cette restauration, qui vient ainsi adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique, s’accompagne d’une nécessaire requalification des rapports entre l’exécutif et le législatif », a cité par le communiqué.

Trois mois après avoir prononcé ces mots, le président de la République n’a toujours pas nommé un PM qui aurait « requalifié les rapports entre l’Exécutif et le Législatif. L’enseignant chercheur en droit public à l’UCAD, Ngouda Mboup a fustigé « l’attitude du Macky Sall qui ne respecte pas la Constitution après l’instauration de la fonction du poste de première ministre par l’Assemblée nationale. « Ce gouvernement n’est plus valable dans la mesure où le poste de premier ministre a été restauré. Les ministres sont démissionnaires depuis que la loi a été promulguée, surtout avec le principe de l’effet immédiat » Selon le chercheur.

Le président Macky Sall est le gardien de la Constitution, ce qui signifie qu’en-dehors des cas où le Conseil constitutionnel est compétent pour interpréter la Constitution, c’est le Président qui tient ce rôle. Macky Sall est censé protéger la constitution mais aujourd’hui, cette constitution qui stipule que le président « est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire » est piétinée par son protecteur.

Sonko insulte tout sur son passage, les gouverneurs, les préfets et même les forces de l’ordre ne sont pas épargnées. Sonko avait même arraché le portable d’un policier et l’avait retenu contre son gré. Mais le président Macky Sall n’est pas mieux que son farouche adversaire. Il change les lois et ne les applique pas. Le Président de la République qui dispose de pouvoirs exceptionnels « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national…sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu », est l’homme qui ne respecte pas la Constitution…

