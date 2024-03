Sonko invité à ne pas faire ombrage à l’ascension présidentielle de Diomaye (communiqué)

L’UNIS exhorte Ousmane Sonko à ne pas faire ombrage à l’ascension présidentielle de Bassirou Diomaye Faye.

Point de dualité au sommet de l’Etat, il n’y a pas deux présidents. Ousmane Sonko va trop vite en besogne.

L’élection présidentielle du 25 mars 2024, par la voix souveraine du peuple à fait descendre sur Bassirou Diomaye Faye la lumière et le commandement divin. Dans les prochains jours, son ascension à la fonction présidentielle passera par un protocole consacré qui en fera une institution. La rencontre du 29 Avril avec Macky Sall en fait partie, un moment solennel entre les deux seulement, tout accompagnant devant rester dans le protocole arrière invisible, avant son investiture par le conseil constitutionnel et la cérémonie de passation officielle avec l’actuel chef de l’Etat, au palais de la république. Mais Ousmane Sonko, pourtant inattendu a tenu à marquer le coup de sa présence en s’interjetant alter ego, de Macky Sall et Diomaye Faye.

La rencontre entre Diomaye Faye et Macky Sall n’avait pas besoin de la présence d’Ousmane Sonko au palais pour de multiples raisons qu’on se gardera d’expliciter en détail. Mais, elle était une incongruité dont le prétexte doit servir pour le rappeler à l’ordre et éviter de futures fausses notes.

Il faut laisser la figure, la personnalité du nouvel élu s’imposer de sa solennité et de sa singularité dans l’imaginaire des citoyens et ne point cultiver les images d’un duo élu. Il n’y a pas deux présidents élus. Il n’en y a qu’un seul, légal et légitime. Nulle ambiguïté ne doit exister. Le slogan d’une campagne politique n’est pas la réalité d’une institution qui n’accepte pas encore le duo encore moins la dualité. Etre conscient des travers de cette ambigüité suffit pour s’en préserver. S’injecter dans ces moments solennels est un acte excessif, qu’on peut lier au trait caractériel d’Ousmane Sonko, à coté de toutes ses grandes qualités. Le dire n’est pas le diminuer, mais juste reconnaitre ce défaut qu’il partage avec nous tous mais qui doit être mis en bride des maintenant.

Ousmane Sonko est un homme de tempérament et de caractère, qui ne s’excuse pas de ses désirs, qui n’obéit pas aux leaders du Pastef, qui ne sont pas eux-mêmes capables de le raisonner ou de lui mettre la bride si nécessaire. Puisque ce tempérament et pis-aller volontaire semblent lui réussir, il est facile de comprendre que lui et les leaders de pastef continueront ainsi. C’est pourquoi, l’UNIS, en dépit de l’ambiance festive nationale, estime utile de l’interpeller publiquement. La république n’est pas le parti et la campagne électorale est bien finie. Il n’est pas encore premier ministre, ni directeur de cabinet pour le chaperonner de sa présence.

Du reste, si Ousmane Sonko doit jouer un rôle dans la gestion de ce pays, le premier pas est la reprise de son procès, à la suite de la déchéance de sa condamnation. S’il doit être innocenté, dans ce nouveau procès, qu’il en soit ainsi. Mais, dans tous les cas, c’est une exigence légale dont il doit s’affranchir en acceptant de se soumettre à la loi de la justice. En effet, c’est aussi une autre servitude de la république que d’obéir à la loi pour pouvoir s’en servir et diriger l’Etat. Autrement, le message aux citoyens sera celui d’une immunité consacrée des hommes politiques, un message contraire à la rupture prônée, le premier acte de continuité du régime précédent. Ce serait une première défaite.

Amadou Gueye, Président de l’UNIS