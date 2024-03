Serigne Saliou Fall décortique le discours de Bassirou Diomaye Faye

PREMIER DISCOURS DE BASSIROU DIOMAYE FAYE PRESIDENT : POUR UNE REECOUTE ET/OU LECTURE INTROSPECTIVE.

Le Président nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a fait ses premières déclarations publiques après avoir remporté de manière spectaculaire l’élection dès le premier tour. Certes le contenu du discours s’inscrit dans un contexte politique en pleine mutation. Les expressions citoyennes enfouies dans le discours sont relayées à l’ère des TIC, vecteur inclusif de partage de l’information. L’intégralité du premier discours de Bassirou Diomaye Faye, élu Président de la République du Sénégal – Teranga News.

AVANT PROPOS : Le nouveau président sénégalais a déclaré que son pays resterait «l’allié sur et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux. Et a défendu une relation gagnant-gagnant. La reconstruction du Sénégal reste prioritaire dans ses chantiers».

«Ecouter : c’est s’appliquer à entendre, prêter son attention à des paroles :dresser l’oreille, entendre, prêter une oreille attentive, tendre l’oreille. L’écoute est le point de départ de la communication. Avant d’émettre, il faut être capable de recevoir. Bien écouter fait partie des soft skills, et permet de désamorcer des situations de crise, de se concentrer sur le factuel, d’activer l’intelligence collective, en multipliant les points de vue sur le réel.

L’introspection : vient du latin introspectus, qui signifie «regarder à l’intérieur de soi». Ce terme désigne l’état dans lequel on est attentif, à ce qui se passe à l’intérieur de soi (nos sensations, nos pensées, qui nous sommes…) et les méthodes pour regarder à l’intérieur de soi. L’introspection est la démarche volontaire, qui consiste à regarder en soi-même, à prendre conscience des pensées, des sentiments, des impulsions qui sont entrain de composer notre paysage intérieur, et de nous influencer. L’introspection permet également d’acquérir une connaissance de soi, ou bien dans l’intention de connaître l’esprit humain en général. L’introspection se caractérise grâce à une série d’actions envers soi-même, citons l’observation – l’étude – la compréhension – l’analyse – la contemplation – la connaissance.

BASE D’APPUI : «Annonce à mes serviteurs ».«Ceux qui écoutent le discours, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence.» Extrait du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Verset 17-18. La quintessence, la moelle, la substance de ce verset coranique nous invite à l’écoute voire même une lecture introspective du contenu du discours. Par ricochet, cerner l’amplitude, circonscrire l’enveloppé des propos mis en relief. Au demeurant s’inviter au besoin à l’appropriation d’une manière opportune. Ce faisant, apporter des réflexions, des idées constructives en vue de la matérialisation du contenu du premier discours post scrutin du Président Bassirou Diomaye Faye. La semence a pour application les surfaces les terrains d’investissement communautaire. Et au profit d’un Sénégal où il fait bon de vivre. La portée et la teneur de son discours constituent le sillage commun et la mesure des lignes qui suivent. C’est à travers des points saillants glanés dans le discours que nous abordons cette restitution intellectuelle.

Eléments d’appréciation dudit discours : «Pour donner corps à l’immense espoir suscité par notre projet de société qui a suscité et donné corps à ses aspirations, je m’engage à gouverner avec humilité, dans la transparence combattre la corruption à toutes les échelles. Je m’engage à me consacrer pleinement dans la refondation de nos institutions et le renforcement des fondements de notre vivre ensemble».

Extrait du discours. D’emblée, le nouveau Président Bassirou Diomaye Faye, a décliné la feuille de route et la vision prospective de ce qu’il entend poser aux parties prenantes d’un Sénégal sevré des maux. Lesquelles plaies sont encore béantes sur le dos du peuple meurtri. Les populations dans toute l’étendue sont spoliées de tous ses droits fondamentaux. Dont principalement le bien vivre et ses dérivés de jouissance équitable des ressources du Sénégal. Dans un langage clair donc sans équivoque, le Président Diomaye Faye a exprimé sa volonté dans la prise en charge de cette catégorie vulnérable. Cette frange en grand nombre est répartie dans tout le Sénégal. De part votre engagement solennel et à travers des expressions citoyennes : cette catégorie sociale est porteuse d’espoir pour le présent et le futur du Sénégal. Dans cette option, le Président Diomaye Faye a annoncé, la mesure d’ajustement sociale à visage humain qui sied. Laquelle adaptation et choix de politique structurelle seront orientés vers le développement politico-économique et social de notre pays. Et de manière durable, c’est le vœu du peuple. Il reste que l’appropriation de quelconque discours visant le bien-être social d’une cible, exige un préalable. Ce prérequis passe par une lecture introspective du contenu. Ce prérequis est la compréhension des tenants et aboutissants quant à l’englobé, du rôle et place des parties prenantes pour la reconstruction du Sénégal délabré par des mains inexpertes et frauduleuses. La population est en attente de politique de bien être. En ligne de mire la jeunesse. Ce large pan de la société présent dans les villages, les banlieues des métropoles sont les principaux acteurs et bénéficiaires d’un développement durable inclusif. Elle est le pilier du développement sans heurt. L’emploi et l’auto-emploi des jeunes et des femmes sont légitimement sollicités. La satisfaction doit demeurer une priorité élevée de votre futur gouvernement. Cette population constitue des ressources humaines à revaloriser. Elles demeurent les forces motrices et le cœur battant de la Nation. Les jeunes bras vigoureux du pays sont à la fois acteurs et bénéficiaires d’un Sénégal où il fait bon de vivre dans la paix dans un Etat de droit. La jeunesse est actrice et bénéficiaire de la sécurité et la stabilité du Sénégal.

Portée du discours : «Dans les prochains jours, je mettrai en place mon premier gouvernement. Il sera composé d’hommes et de femmes de valeur et de vertu. De sénégalaises et sénégalais de l’intérieur et de la diaspora connus pour leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme. Ils œuvreront, sous ma direction, à réaliser le projet que nous avons proposé au peuple sénégalais. Ce projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l’énergie créatrice qui sommeille dans chacun d’entre nous et de mobiliser et valoriser les importantes ressources humaines, spirituelles et naturelles dont regorge notre pays pour en faire le moteur de notre sursaut».

Extrait du discours. Monsieur le Président Diomaye Faye. Ledit discours sous votre houlette et ton, malgré son originalité et sa solennité, n’échappe guère à cette règle de bonne gouvernance acceptée par toutes les Ecoles de Management Moderne «E2M». Il est clairement nécessaire de manager le contenu symbolique du discours dans son contexte sociopolitique national et international. Les idées de projet exprimées doivent porter les fruits escomptés. La consommation doit être bien répartie. La distribution effectuée avec une équité sociale territoriale. Et de façon inclusive au sein des acteurs et bénéficiaires. Au demeurant, ce qui donne succès à un discours solennel, c’est le talent de ceux qui portent le contenu en exercice. Tel doigté constitue le défi managérial majeur autour dudit discours sous orbite.

Messieurs les leaders de la Coalition Diomaye Président. En ligne de mire Ousmane Sonko, Moustapha Guirassy, Soxna Aminata Touré, Birame Souléye Diop, la liste n’est pas inclusive. Il vous faut poser les rails de l’application et de la cueillette des retombées si signifiantes des expressions citoyennes exprimées dans le discours du Président Bassirou Diomaye Faye. Le premier coup de pioche est de s’évertuer à défricher ce champ pour une rupture et la non reconduction de la mauvaise gouvernance du passé. Faire entendre la voix du Président Diomaye Faye à travers son premier discours post scrutin adressé au peuple s’ouvre à vous comme projet sociétal.

A suivre.

Serigne Saliou Fall,

Membre du Collectif des leaders de la Coalition Diomaye Président.

Président du parti politique Mouvement des Citoyens pour une Démocratie de Développement Inclusif.

Expert en Management de projet- Economiste Diplômé en Investing and Money management.

Mbacké le 28 Mars 2024.