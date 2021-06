Sonko jugé silencieux sur la question de l’Homosexualité

QUELLE EST LA POSITION DE OUSMANE SONKO ET DU PASTEF SUR L’HOMOSEXUALITÉ AU SÉNÉGAL ?

Quelle est la position de Ousmane Sonko sur la question de l’homosexualité ? Le pays qu’il aspire diriger, le Sénégal, dis non à cette infamie. Qu’il nous donne alors ouvertement et publiquement sa position sur la question. Parce que lorsque l’activiste Karim Xrum Xaq l’a interpellé sur sa non signature de la pétition pour criminalisation de l’homosexualité, il ne s’en est suivi de rien, bien qu’on l’ait vu à la manifestation anti-LGBT.

Ousmane Sonko a-t-il signé la pétition pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal comme les Khalifes Généraux tels que Serigne Babacar SY Mansour, le Khalif Général des Tidianes, qui a été par la suite la cible des organisations LGBT de France ?

Pour quelqu’un qui connaît la propension de Ousmane Sonko à des prises de position sur des sujets du débat public politique, il est trop silencieux sur la question de l’homosexualité. Les sénégalais entendent Ousmane Sonko sur tous les maux qui gangrènent le pays sauf sur la question de la criminalisation ou de la légalisation de la pédérastie.

En tout cas, l’homme aime dézinguer le plus au monde, le Président Macky Sall, a été interpellé sur la question et sa réponse a été sans équivoque et elle a entendu par toute la planète. « Tant que je serai à la tête de ce pays l’homosexualité n’y sera légalisée » a martelé le Président Sall.

Alors, que nous promet donc le brillant contempteur principal de Macky Sall sur la question gay au Sénégal ?

Sabel Fall, analyste politique et politologue