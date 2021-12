L’alliance Sonko-Khaf-Barth…Gagner ensemble ou disparaître

C’est la chance de leur vie et ils devront boire le calice jusqu’à la lie…Sinon ils devront périr ensemble. Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Barthélémy Dias ont, face à Macky Sall, un destin commun. Soit, ils gagnent ensemble, soit ils rangent leur carrière politique dans les tiroirs. Car Macky Sall ne leur fera point de cadeau. Aucun d’entre eux n’échappera au glaive du président de la République si Benno Bokk Yaakaar venait à gagner les élections Locales et les Législatives.

C’est la der de leur carrière politique. Les élections Locales du 23 janvier 2022, c’est le rendez-vous politique qui restera à jamais gravé dans les mémoires de ces trois politiques, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Barthélémy Dias, tous trois membres fondateurs de la coalition Yewwi Askan Wi qui se présente comme l’alliance électorale qui pourrait effacer la coalition au pouvoir dans la majorité des 557 collectivités locales…une tâche titanesque.

Macky Sall est certes attaqué et affaibli tous les jours par les opposants et la société civile mais sa coalition, Benno Bokk Yaakaar est une machine électorale difficile à battre. Et les coalitions de l’opposition savent d’ores et déjà que la majorité des collectivités sera dans l’escarcelle de la coalition au pouvoir mais elles veulent se concentrer sur certains objectifs qui sont essentiels : gagner les principales localités comme Dakar, Mbacké, Saint-Louis, Thiès, Touba et Ziguinchor pour marquer le coup.

Pourquoi Sonko et ses alliés veulent gagner obligatoirement ces zones et non les autres localités ? Gagner Dakar c’est parce que c’est le siège du gouvernement. Gagner Mbacké parce que c’est l’une des départements les plus peuplées du Sénégal qui regroupe plus des deux tiers de la population de Diourbel avec 1.118.849 habitants. Gagner Saint-Louis parce que c’est la capitale du Nord et le fief du beau-frère du président de la République. Gagner Thiès parce que c’es le second électorat du Sénégal après Dakar. Gagner Touba la religieuse doit être un impératif vu sa démographie galopante. Et Gagner Ziguinchor pour donner à Ousmane Sonko, un bastion politique.

Ousmane Sonko candidat de Yewwi Askan Wi à Ziguinchor et Barthélémy Dias candidat de la même coalition à Dakar jouent leur carrière politique. Une défaite dans l’une de ces localités entrainerait la fin de cette coalition de circonstance et du même coup, fermerait un épisode politique au Sénégal avec la disparition de cette nouvelle opposition radicale. Et leur chute occasionnerait celle de khalifa Sall dont le destin est étroitement lié à celui de Barthélémy Dias dont il est le mentor.

Et comme Mahmoud Saleh le disait, perdre les locales, c’est aussi perdre les législatives. Ces élections qui se tiendront six mois après seront le remake des élections locales . Ce sont les mêmes protagonistes qui se feront face. Et les vainqueurs risquent d’être les mêmes. Donc, Yewwi Askan Wi sait qu’une défaite aux locales sera aussi une défaite aux Législatives. Et pour eux ce sera la fin d’une aventure politique. Et ils pourront Adieu à leur rêve de déloger Macky Sall en 2024…

Et leur défaite signifierait la montée en puissance de Macky Sall et la traversée du désert de tous les responsables politiques de Yewwi Askan Wi surtout pour l’opposant radical, Sonko. Le président de la République n’hésitera pas à les faire disparaître de la scène politique pour sécuriser son passage pour un troisième mandat controversé. Pour Macky Sall comme pour l’opposition, ces élections locales sont les primaires des législatives et pour la présidentielle de 2024…le vainqueur aux Locales pourrait être le prochain locataire du palais.

La rédaction de Xibaaru