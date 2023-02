Sonko livré à domicile…Antoine Félix Diome assure et rassure, selon

Sonko livré à domicile, Antoine Félix Diome assure l’ordre et rassure les Sénégalais

Le Sénégal a connu l’une de ses plus tragiques journées en mars 2021 avec son lot de dégâts matériels et de biens d’autrui détruits par des mercenaires venus pour déstabiliser notre beau et paisible pays.

Ce faisant, le Président Macky Sall a profité du dernier remaniement ministériel pour mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut afin de mieux répondre aux attentes des Sénégalais.

Sans sécurité, il ne saurait y avoir d’investissement et sans investissement il ne peut y avoir d’emplois ni de sources de revenus. Donc le socle de l’émergence, c’est bien évidemment la sécurité et la libre circulation des biens et des personnes.

Nul n’a le droit d’entraver ce droit inhérent à tout individu. Toute personne qui tente, en dehors des périodes électorales et sans autorisation préalable des autorités compétentes, de semer le trouble sur les voies publiques doit être neutralisée et mise en quarantaine car la liberté de tout individu commence par là où s’arrête celle des autres.

C’est en ce sens qu’il faut comprendre la réaction musclée et pleine d’autorité des forces de l’ordre à l’égard de monsieur Ousmane Sonko qui a refusé de sortir de sa voiture malgré les injonctions des forces de l’ordre.

Si ces vaillants soldats de la nation ont ainsi agi, c’est pour le bien être de la communauté. Ces gens qui obstruent les voies publiques pour des raisons personnelles ne pensent-ils pas aux malades qui doivent être transportés d’urgence à l’hôpital ?

En dispersant la foule et en rétablissant l’ordre, nos hommes de tenue sauvent des vies car ils permettent aux gens de pouvoir vaquer librement à leurs occupations et surtout à ceux qui sont dans une situation de détresse sanitaire de recevoir des soins en toute urgence.

Le ministre de l’intérieur, fort de son expérience dans l’administration publique, a pour sacerdoce de placer l’intérêt général au-dessus de tout. Et cela passe par le rétablissement de l’ordre républicain. Magistrat chevronné, Antoine Félix Diome, de par son calme olympien et son zen face à toutes épreuves, a démontré encore une fois qu’il a les épaules assez larges pour permettre aux Sénégalais de se sentir en toute sécurité en toutes circonstances, en tout lieu et à tout moment.

Mariama Goudiaby