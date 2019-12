NOUS INTERPELLONS LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Du point de vue strict du droit constitutionnel et légal, le Président de la République incarne l’autorité politique mais aussi administrative suprême. Il est le Chef suprême de l ‘administration et nomme aux emplois civils et militaires.

Par conséquent et très logiquement, une personne radiée de l ‘administration ne peut nullement réintégrer l’administration en tant que son Chef suprême par la voie d’une élection présidentielle.

Par conclusion, Ousmane Sonko n’a plus le droit de se présenter à une élection présidentielle.

Me Diaraf SOW Sg ADAE/J