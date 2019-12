le questeur de l’Assemblée dément avoir insulté Cissé Lô

Attaques contre Cissé Lo : Le premier Questeur Daouda Dia dément…

Certains médias de la place ont donné l’information selon laquelle le premier Questeur de l’Assemblée Nationale Daouda Dia se serait violemment attaqué à Moustapha Cissé Lo. Une information vite démentie par le Maire de la Commune de Ogo (Matam). Ainsi, il réfute purement et simplement les propos qui lui ont été attribués. Il a fait savoir que le Président Moustapha Cissé Lo est son frère et son ami et qu’il entretient de très bonnes relations empreintes du sceau de l’amitié, de la sincérité et de la cordialité avec son frère, le très célèbre homme d’affaires Harouna Dia. Pour lui, le premier vice-président de l’Assemblée Nationale et non moins, Président du Parlement de la CEDEAO, peut garder sa liberté de ton et qu’il n’est pas de son ressort de le lui dénier.