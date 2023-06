Sonko ne peut pas être président…voici les raisons !

S’il y a une chose qu’on ne peut pas nier c’est que Ousmane Sonko est la révélation politique de ces dernières années. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a su s’imposer. Sonko a mené la vie dure au président Macky Sall au point qu’il est devenu le leader incontesté d’un partie de l’opposition dite radicale. Mais depuis l’éclatement de l’affaire Sweet beauté, le maire de Ziguinchor a démontré des signes de faiblesses. Même s’il est le plus grand problème du chef de l’Etat, Sonko ne peut pas être le cinquième président de la République.

Ousmane Sonko rêve d’être le cinquième président de la République. Depuis qu’il s’est lancé en politique, il ne rêve que de déboulonner Macky Sall. Le patriote en chef a choisi le chemin de la violence pour arriver à ses fins. Sonko est persuadé qu’il ne sera président que par une révolution. Tous ses plans ont échoué. Les dernières manifestations ont été un véritable fiasco. Pour lui, si Macky voulait l’arrêter, « il devrait se salir les mains ». En d’autres termes, le maire de Ziguinchor pousse les jeunes à se faire tuer dans les rues de Dakar.

Cette phrase irresponsable disqualifie Ousmane Sonko. Cet homme ne peut pas prévaloir à la destinée de 18 millions de sénégalais. Aucun leader responsable ne demanderait aux personnes qui doivent voter pour lui d’aller se faire tuer. Le patriote en chef est un homme violent qui veut coûte que coûte plonger le pays dans le chaos. Tous ces discours renvoient à la violence. Sonko veut adopter la stratégie de la terre brûlée. Depuis sa condamnation, il a mis le Sénégal à feu et à sang pour tenter de le rebâtir. Ce qui a poussé beaucoup de ses camarades de l’opposition à s’éloigner de lui.

Cette violence n’est plus que physique. Elle est aussi verbale. Les patriotes sont en train de mener la vie dure à toutes les personnes qui ne sont pas avec eux. Ils insultent, attaquent et caricaturent toute personne qui est contre le PROS (Président Ousmane Sonko). Leurs cibles de prédilection sont désormais les marabouts. La déclaration du lutteur raté Kona contre le Khalife de Médina Baye fait grand bruit. Les Niassene sont très remontés contre lui mais aussi contre Pastef. Avant Cheikh Mahi, des personnes se réclamant de Pastef ont insulté tous les autres Khalifes généraux. Ce parti a un projet contraire aux valeurs sénégalaises. Les insultes ne font qu’enfoncer Sonko. Le maire de Ziguinchor est de plus en plus détesté.

La dernière sortie de Sonko était une véritable catastrophe. Elle démontre l’immaturité du leader de Pastef. Cet homme est allé jusqu’à qualifier une femme de vieille guenon qui souffre d’AVC. Un écart de langage qui en dit long sur la personnalité de celui qui aspire à être le prochain président. Avec le dossier de viol qu’il traine, Sonko ne fera pas un bon président. Cet homme nourrit une haine viscérale pour les femmes. Sa petite escapade avec Adji Sarr l’a complètement changé. Désormais il n’est que l’ombre de lui-même. Sonko ne fait plus peur. Tout ce qui lui reste, c’est la violence et le mépris envers les autres.

Ce qui s’est passé au tribunal le 23 mai a anéanti les dernières chances de Sonko pour 2024. Adji Sarr a exposé dans les moindres détails la manière dont elle se faisait prendre par le maire de Ziguinchor. Désormais, les électeurs sénégalais se sont fait une autre idée du leader de Pastef. On se souviendra de lui comme de la personne qui a laissé ses femmes en plein couvre feu pour aller se blottir entre les mains d’une jeune masseuse dans un salon qui est loin d’être thérapeutique. Aucun homme d’Etat digne de ce nom ne se rabaisserait ainsi. Sonko a souillé tous les atouts qui devaient lui permettre d’accéder à la magistrature suprême.

La vidéo faite dernièrement par Adji Sarr est une véritable insulte pour un homme qui aspire à être président. En voulant humilier sa présumée victime, Sonko s’est ridiculisé. Une petite fille a donné une explication détaillée de ses “fesses”. Une sortie qui laisse perplexe les souteneurs du PROS. Bon nombre d’entre eux se demandent comment l’ancienne pensionnaire du Sweet Beauté pourrait-elle avoir des explications aussi détaillées. Et même si c’est un mensonge, Adji a réussi son coup : humilier davantage Sonko en parlant de ses vergétures.

Tous ces éléments combinés disqualifient Ousmane Sonko. Cet homme a suffisamment démontré qu’il n’avait pas les étoffes pour être président. Son règne ne sera pas de tout repos pour les sénégalais. Thierno Bocoum avait bien raison de dire que Sonko est “arrogant et condescendant”. Les actes que pose le PROS prouvent qu’il sera le plus mauvais chef d’Etat que notre pays aura connu. Raison pour laquelle il s’est lancé sur le chemin de la violence