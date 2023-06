Manifs au Sénégal : Les cours vont reprendre (ministère)

Les cours étaient suspendus dans plusieurs localités à cause des violentes manifestations liées au procès Sweet Beauté. Le ministre de l’Education nationale a informé que les enseignements doivent se poursuivre. Pendant ce temps, le département de la Formation professionnelle a décalé les examens du Brevet d’études professionnelles (BEP) au 15 juin, renseigne Emedia.

Les services de Cheikh Oumar Hann informent « la communauté éducative que, conformément au calendrier scolaire, les cours doivent se poursuivre dans toutes les structures d’enseignement, sur l’ensemble du territoire national ». Ils annoncent que des « dispositions sont prises, en rapport avec les autorités administratives et territoriales, pour assurer la sécurité des élèves et du personnel ». A quelques semaines des examens, le ministère souhaite « une bonne gestion de la fin de l’année scolaire », et invite les parents, les enseignants, les élèves ainsi que tous les acteurs à « œuvrer ensemble pour préserver l’espace scolaire et garantir le droit à l’éducation ».

Cependant, le ministère de la Formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, dans une circulaire avec la mention « Très urgent », informe que le démarrage des examens de la session 2023 du BEP, initialement prévu pour ce mardi 6 juin, a été reporté à la semaine prochaine. Précisément le jeudi 15 juin. Un report qui se justifie, sans doute, par le climat tendu dans le pays avec les récentes manifestations qui ont fait plusieurs morts et des dégâts matériels.