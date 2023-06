Aliou Sané pour ma démission de Macky Sall

Chers concitoyens,

La seule exigence qui s’impose aujourd’hui, est la démission du Président Macky SALL, pour sauver notre cher Sénégal !

J’ai été remis en liberté hier par le juge d’instruction du 2ème cabinet, après 5 jours de détention arbitraire, ponctuée de valses entre commissariats, brigades de gendarmerie et la cave du TGI de Dakar.

Des centaines de nos sœurs et frères sont injustement arrêtés dans le cadre d’une raffle systématique, et retenus dans ces lieux depuis plusieurs jours. Certains sont blessés, torturés, insultés et maintenus dans des conditions des plus inhumaines et dégradantes.

La mobilisation doit se poursuivre et s’intensifier, pour libérer notre pays de la dictature sanglante du régime de Macky SALL. Aucun Sénégalais ne devrait rester indifférent face à tous ces citoyens tués à balles réelles. Ces jeunes tabassés et blessés par des forces de l’ordre, nervis et escadrons de la violence en toute impunité, ces centaines de détenus arbitraires, ces dégâts matériels inestimables, j’en passe !

En conséquence, le Président Macky Sall doit DÉMISSIONNER. C’est la seule exigence qui s’impose.

Aliou Sané,

Coordonnateur de Y en a marre