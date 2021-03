Sonko ne sera pas seul face au juge

Ousmane Sonko leader Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) est convoqué par le juge pour répondre des accusations de viol portées à son encontre par une jeune masseuse dénommée Adji sarr. Mais Sonko ne se présentera pas seul face au juge.

Outre le leader du Pastef et Ndèye Khady Ndiaye (propriétaire du salon de beauté et de massage) appelés à faire face au juge du huitième cabinet, quatre responsables de Pastef de la ville de Touba et de Frapp seront devant les juges. Il faut aussi ajouter que les 17 femmes membres du parti de l’opposant seront édifiées sur leur sort aujourd’hui.