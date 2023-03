Sonko perd une grande bataille…Macky seul face au peuple

A onze mois de la présidentielle de 2024, le président Macky Sall a presque réussi son projet de réduire l’opposition à sa plus simple expression. Le chef de l’Etat a effacé toute résistance. Seul le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko, résiste encore. Le locataire du Palais n’a pas fait grand-chose pour réussir son coup de maître. Avec ses nombreuses erreurs, l’opposition s’est couchée devant le pouvoir. Mais le chef de l’Etat fera face à plus puissant que lui. Et ils feront échouer son projet de troisième mandat.

Qui pour arrêter le président Macky Sall et les partisans du troisième mandat ? Cette question ne trouvera pas de réponse au sein de l’opposition. Le chef de l’Etat a clairement décliné ses ambitions. Poussé par les faucons du Palais, il fonce vers un troisième mandat très contesté. Les délices du pouvoir sont en train de perdre le locataire du Palais et les siens. Cette course au troisième mandat se déroule sous les yeux impuissants d’une opposition à l’agonie. Celle-ci est réduite à sa plus simple expression par la mouvance présidentielle.

S’il en est ainsi, c’est parce l’opposition a perdu la bataille de l’opinion. Incarnée par Ousmane Sonko, l’opposition dite radicale est la dernière poche de résistance. Mais elle a commis trop d’erreurs qui lui sont fatales. Depuis que Sonko a pris les commandes, l’opposition cherche à prendre le pouvoir par les sentiments et la force. Le leader de Pastef manipule l’opinion pour se hisser au sommet. Avec l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, il se disait victime de complot…

Alors pour éviter la prison, il avait appelé à la résistance. Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Beaucoup de jeunes sont descendus dans les rues pour lui éviter la prison. Ce qui a causé la mort de quatorze jeunes tombés sous le régime de Macky Sall. Mais depuis lors, Sonko peine à mobiliser. Les sénégalais ont découvert le côté obscur de Sonko. Il manipule, complote et se sert des jeunes pour mener ses combats. Sonko utilise même la religion dans ses combats. Une stratégie adoptée par ses pairs de l’opposition. Ces leaders veulent aussi utiliser les jeunes pour en finir avec le régime de Macky Sall.

Ce qui s’est passé le 16 mars 2023 prouve que les jeunes ne veulent plus être la chair à canon des hommes politiques. Sonko avait appelé au «Gatsa Gatsa». Mais il n’a pas eu ce qui voulait : un soulèvement pour renverser Macky Sall. Les manipulations grossières de l’opposition ont démobilisé les jeunes face aux dérives autoritaires de Macky Sall. Une situation qui profite au pouvoir. Les partisans du chef de l’Etat veulent se lancer dans un projet qui mettrait en péril la République.

Les erreurs faites par une opposition immature ne légitimisent pas un troisième mandat. Macky a clairement fait savoir sa volonté d’être de la partie pour 2024. Mais s’il s’entête sur cette voie, il risque de faire face au peuple souverain. Et tous les ministres catastrophes qui l’entourent vont rendre compte de leur gestion chaotique. Car le peuple souverain ne peut plus laisser le président diriger le pays selon ses humeurs. Les vagues d’arrestations constatées ces derniers jours commencent à réveiller les sénégalais.

Les forces vives se sont lancées dans la bataille pour freiner les dérives. Élèves et syndicalistes sont en grève depuis quelques jours. Si certains demandent la libération de leurs camarades arrêtés dans le cadre des dernières manifestations, d’autres envoient un message à Macky. Face à ce contexte politique tendu, forcer un troisième mandat peut être source de troubles au Sénégal. Macky Sall n’a pas le droit de faire moins que ses prédécesseurs.

L’opposition est l’unique perdant dans cette bataille. Le peuple choisit ses dirigeants. Et avec le changement prôné, les menteurs et manipulateurs n’auront plus leur place dans la nouvelle configuration politique…en 2024. Macky Sall a encore la possibilité de s’éviter une humiliation nationale. Car c’est ce qui l’attend sur la voie qu’il a engagé.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru