Idy tient Macky…Le deal a été scellé devant un marabout (tout le secret dévoilé)

Idrissa Seck dit Idy vient d’annuler sa conférence de presse où il devait faire une déclaration importante. Et cela concernait son compagnonnage avec Macky Sall. Et sans avoir au préalable mentionné le thème de sa rencontre avec la presse, Idy annule ladite conférence sans en donner les raisons, laissant dubitatifs tous les journalistes. Mais xibaaru vous dit tout aujourd’hui. Pourquoi Idy avait convoqué la presse ? Pourquoi Idy a annulé sa conférence ? Et que s’est-il réellement passé dans les coulisses du Palais ? Tout sur le deal Mburook Soow…

Les supputations étaient allées bon train, lorsqu’Idrissa Seck avait annoncé qu’il avait une déclaration importante qu’il devait devant la presse, lundi dernier. Qu’avait-il de si important à déclarer devant les journalistes ? Pour nombre d’observateurs, c’était pour déclarer son hostilité à une candidature à un troisième mandat du Président Macky Sall. Idrissa Seck devait par la même occasion annoncer sa candidature. Mais coup de théâtre ! Contre toute attente, Idrissa Seck va encore dérouter tout son beau monde en annulant à la dernière minute sa rencontre avec la presse.

Que s’est-il donc passé pour qu’Idy annule au dernier moment sa rencontre avec la presse, alors qu’il avait une déclaration importante à faire ? Le bruit court dans tout Dakar qu’Idrissa Seck a annulé cette rencontre parce que tout simplement, il ne veut pas contribuer davantage à un alourdissement du climat politique très tendu. Seulement, une telle justification ne saurait prospérer, d’autant qu’avant même qu’Idy ne programme cette rencontre avec la presse, le climat politique s’est dégradé considérablement au Sénégal.

Contrairement à ce qui se raconte à gauche et à droite, xibaaru relate les véritables raisons de l’annonce de la rencontre entre Idy et la presse et pourquoi, elle a été annulée à la dernière minute. Entre Macky Sall et Idrissa Seck, un deal existe. C’est ce qui a poussé l’ancien maire de Thiès à rejoindre le camp présidentiel, alors que personne ne s’y attendait. L’histoire commence avec le faucon Mahmoud Saleh qui démarche Idrissa Seck venu second à la présidentielle

Mahmoud Saleh achemine Idy chaque nuit du Point E à Mermoz au domicile privé du Président de la République avec sa voiture banalisée aux vitres teintées. Idy accepte le deal après 7 mois de négociations. Le deal est ainsi établi comme suit : il accepte de rejoindre la mouvance présidentielle. Mais à l’issue du quinquennat du Président Macky Sall, Idy deviendra le candidat de la mouvance présidentielle en 2024.

Toutefois Idy veut se montrer prudent. Il demande et obtient que tout soit conclu en présence de son marabout. Ce dernier est le bras droit d’un grand Khalife général. Macky et Idy rejoignent le marabout. Le deal est scellé. Et dans la tête de l’ancien maire de Thiès, il n’y a plus de place au doute. C’est bien lui, le dauphin de Macky.

Seulement, des faits vont survenir et montrer au Chef de l’Etat, qu’Idy ne pèse plus rien sur la scène politique nationale. Les résultats des dernières élections locales ensuite législatives le confirment, poussant ainsi Macky Sall à douter de la capacité d’Idrissa Seck à tenir les rênes.

Macky veut changer d’avis mais Idy s’en tient à la parole de celui-ci devant le marabout. Après le remaniement et les déclarations des partisans de Macky sur le 3ème mandat, Idy tient tout de même à envoyer un message à ses partisans : « le deal tient toujours ». Ensuite lors du passage de Macky à Thiès, Idy lui rappelle qu’il est temps de partir.

Mais Macky Sall assuré qu’Idy ne pourra pas tenir devant l’opposition, nomme Farba Ngom et monte en coulisse son directoire de campagne. C’est là qu’Idy mis au courant, va convoquer une conférence de presse pour quitter la mouvance présidentielle. Il interpelle son marabout témoin de l’accord. Ce dernier joint Macky. Macky est donc contraint d’appeler Idy pour le rassurer que le deal « tient toujours ». C’est ainsi que sur le fil, Idrissa Seck annule sa conf de presse… Finalement, il n’y a pas eu du sable dans le « Mburook Soow ». Mais pour combien de temps ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn