Sonko prend tout…le Premier ministre étouffe Diomaye et les milliards de

Le duo au sommet navigue dans le plus grand désordre. Le président Bassirou Diomaye Faye tente par tous les moyens de matérialiser le «PROJET» du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais son premier ministre noie tous les efforts qu’il fait. Faut dire que Ousmane Sonko ne choisit pas les bons moments pour prendre la parole. Chacun de ses paroles est une véritable machine à problèmes pour le locataire du Palais.

Ousmane Sonko demeure un éternel opposant. À chacune de ses sorties médiatiques, il fait parler de lui. Rencontrant le personnel de la Primature, le Premier ministre a fait des déclarations plus que fracassantes. Sur la reddition des comptes, il a annoncé que la traque des « voleurs » de la République démarre cette semaine. Une déclaration fortement relayée par la presse. Le leader de Pastef avait aussi annoncé la dissolution du CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) et le HCCT (Haut Conseil des Collectivités Territoriales) quelques heures avant que le décret ne soit publié.

Mais Ousmane Sonko n’a pas choisi son moment pour faire une sortie aussi fracassante. Au moment où le premier ministre jouait le rôle d’opposant, le président de la République était hors du pays. Bassirou Diomaye Faye était l’hôte du président chinois Xi Jinping. Il a pris part à l’ouverture du forum Chine-Afrique à Pékin. Un événement d’une grande envergure marquant le premier déplacement du chef de l’Etat en Asie. Accompagné de la première dame, Diomaye a pris part à plusieurs activités.

Le président sénégalais s’est entretenu avec le Président Théodore Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée Équatoriale. Et aussi le président congolais Denis Sassou-Nguesso. Lors de cette rencontre, le Président chinois a remercié le Président Faye d’avoir répondu favorablement à son invitation et l’a félicité pour son élection à la tête du Sénégal. Il a exprimé l’engagement de la Chine à « renforcer sa coopération avec le Sénégal dans plusieurs domaines, notamment l’industrialisation, l’eau, l’énergie, l’agriculture, le numérique et d’autres secteurs clés », selon la présidence.

À l’occasion de cette visite, une dizaine d’accords de partenariat ont été signés entre les deux pays, y compris des mémorandums d’entente dans les domaines de l’économie, des technologies de l’information et de la communication, du développement vert, ainsi que des échanges et coopérations dans le domaine de la presse et des médias. Un accord de prêt pour la phase II du projet de forage rural au Sénégal a également été conclu, et le Président Xi Jinping a annoncé un don de 27 milliards de FCFA au Sénégal, sans contrepartie. La Chine s’engage à allouer à l’Afrique 50 milliards de dollars en trois ans.

Malheureusement, cette bonne moisson du président Diomaye n’a pas fortement été relatée par la presse nationale. Ousmane Sonko a occupé la une de la majorité des quotidiens ce jeudi. Cette visite de Diomaye et les accords signés ont été relégués en seconde position. Chose qui pouvait être évitée si le premier ministre n’avait pas occupé les devants de la scène politique. Le président Diomaye qui récolte 27 milliards en Chine suffisait amplement pour que Sonko mette sa communication en berne. Malheureusement, le chef du gouvernement refuse se départir de ses habits de combattants.

Ousmane Sonko a complètement étouffé cette visite de Diomaye Faye. Le premier ministre fait-il exprès ? Ou choisit-il les mauvais moments ? Voici les questions que se posent certains observateurs de la scène politique. Quoiqu’il en soit, la Primature et la Présidence doivent aligner leur communication. Il y va de la crédibilité de la République. Le niveau de la communication est tellement bas que les sénégalais s’y perdent. Le leader de Pastef doit savoir qu’il est au service du chef de l’Etat. Rien ne vaut de vouloir être plus populaire que le président élu.

A un moment donné, le président Bassirou Diomaye Faye devra calmer les ardeurs de son premier ministre. Ousmane Sonko se perd dans ses rôles. Il n’est plus chef de l’opposition et le président élu n’est pas un adversaire. Sonko est le chef du gouvernement. Et Diomaye, le chef de l’Etat. Il ne saurait y avoir de confusion de rôle. Par conséquent, la communication de la présidence doit primer sur celle du premier ministre. Ceci est un principe indéniable pour une nation qui se respecte.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn