Macky délaisse Benno…ADD paye pour sa trahison

La coalition Benno Bokk Yaakaar de Macky, autrefois forte est aujourd’hui malmenée par le nouveau président de la république qui ne veut pas céder à la pression de cette majorité parlementaire issue des dernières législatives de 2022. Le président de la république s’apprête à dissoudre l’Assemblée Nationale qu’il considère comme étant contraire aux aspirations du peuple Sénégalais issue de la présidentielle de 2024. Et Benno Bokk Yaakaar se sent abandonné par l’absence de son leader qui a préféré l’exil doré du RIAD de Marrakech au Maroc au combat politique. Macky Sall, Benno et surtout Abdoulaye Daouda payent pour leur trahison envers leur candidat…

Macky Sall a quitté le Sénégal le jour de la prestation de serment du nouveau président et de la nomination du premier ministre Ousmane Sonko. Il a même bénéficié de la générosité du président élu qui lui a prêté l’avion présidentielle pour une destination de son choix Comme un fugitif, Macky Sall a atterri à Ryad en Arabie Saoudite avant de se réfugier au Maroc dont le Roi est son ami personnel. Et aujourd’hui Macky Sall observe de loin, les péripéties de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui est la risée du monde politique à Dakar. Surtout Abdoulaye Daouda Diallo, autrefois baron du régime Macky. Il est défenestré de son poste de président du CESE.

Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) paye la rançon de ses actions politiques. Il était au premier plan des personnalités de l’Alliance Pour la République (APR) qui ont mis les bâtons dans les roues du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle, Amadou Ba. Ce dernier a été humilié par certains ministres de Macky Sall et des députés de BBY. Abdoulaye Daouda Diallo était au 1er rang des insurgés politiques qui voulaient coûte de coûte faire changer à Macky de candidat. ADD et ses snipers ont ridiculisé Amadou Ba aux yeux des populations et convaincu Macky de délaisser leur candidat…Ce qui fut fait.

Mais ce que ADD et ses compagnons de lutte ne savaient pas, c’est qu’ils sciaient la branche sur laquelle ils étaient touts assis. Leur candidat a perdu le pouvoir et plusieurs d’entre eux se retrouvent au chômage. Abdoulaye Daouda Diallo a pu obtenir un répit dû à la station qu’il occupait jusqu’au décret présidentielle le démettant de ses fonctions de président du Conseil économique, social et environnementale (CESE). Aujourd’hui, Abdoulaye Daouda Diallo qui a combattu son candidat et persuadé Macky d’abandonner Amadou Ba, paye pour sa « mauvaise foi » politique.

Si Abdoulaye Daouda Diallo conserve son poste de maire de Boké Dialloubé, une localité du nord-ouest du Sénégal dans le département de Podor, situé à 600 km de Dakar, il a tout perdu dans la capitale de par ses mauvais calculs politiques. L’homme qui pensait être le meilleur candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle n’a jamais supporté le fait que son rival Amadou Ba fut le choix de Macky Sall. Il a combattu ce choix et se retrouve aujourd’hui dépouillé de tous ses privilèges qui faisaient de lui la quatrième personnalité de l’état. Et pis, il se retrouve tout seul.

Son mentor politique, Macky Sall, a fui le champ politique pour aller se réfugier à Marrakech. Il a abandonné ses militants. Ces derniers sont à la merci du nouveau régime qui brandit la reddition des comptes pour se venger de l’ancien régime. Et à défaut de poursuivre le leader de cette coalition qui bénéficier du protocole de la prison du Cap manuel, les nouvelles autorités s’acharnent sur les tous ceux qui ont bénéficié des privilèges de l’ancien régime. Les contrats de partenariat et de travail suspendus ou supprimés, Les DG et PCA issus de l’ancien régime sont tous virés et le procureur saisi pour d’éventuelles poursuites judiciaires.

Qu’Abdoulaye Daouda Diallo et ses partisans n’accusent ni le nouveau régime ni un hypothétique ennemi qui serait dans l’ombre. Ils ont créé les conditions de leur perte du pouvoir. Et ils payent pour leurs actes de trahison à l’encontre du candidat de Benno Bokk Yaakaar. Ils payent aussi le mauvais calcul politique de leur leader qui a délaissé son candidat pour aller soutenir l’opposition radical. Ils se sont faits hara-kiri…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn