Sonko prône la «tolérance zéro»…l’opposition riposte à l’arme lourde

Entre Ousmane Sonko et la nouvelle opposition, c’est une véritable relation de «je ne t’aime pas, moi non plus». Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne rate jamais l’occasion de tirer sur ses nouveaux adversaires. Dans une récente sortie, le premier ministre a mis en garde certains troubles fêtes. Une sortie qui a fait sortir l’opposition de son silence. Une nouvelle bataille s’ouvre. Qui en sera le véritable vainqueur ?

Ousmane Sonko est retourné à l’Assemblée nationale ce lundi. Face aux députés, le premier ministre est revenu sur la vague d’arrestations notée ces jours-ci. «Je n’ai jamais fait arrêter quelqu’un. Je le vois comme tout le monde à la presse. Mais à partir d’aujourd’hui, cela ne sera plus toléré, je m’impliquerai personnellement…Injures publiques, ce sera zéro tolérance. Diffusion de fausses nouvelles, ce sera zéro tolérance. Que chacun assume !», a-t-il dit.

Une déclaration qui intervient dans un climat politique tendu, où les débats sur la liberté d’expression et les critiques publiques occupent une place centrale. Le rédacteur en chef du groupe de Sen Tv est placé sous contrôle judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles. Abdou Nguer a passé sa première nuit en garde à vue pour le même délit que le journaliste Simon Faye. Un message du premier ministre qui se veut clair pour un public bien averti.

Ousmane Sonko a également mis en garde contre les abus constatés sur les réseaux sociaux, tout en réitérant son engagement à préserver la dignité des citoyens. Un déclaration qui a fait sortir l’opposition de sa zone de confort. Ils ont été nombreux à porter la réplique au premier ministre. «Privé d’actes tangibles pour accompagner ses discours enflammés, il s’enferme dans la diversion. Il allume des contre-feux pour fuir les vraies responsabilités », a répondu Thierno Bocoum, le premier à réagir après la déclaration du patriote en chef.

Le leader du mouvement, «ce qui est inacceptable, c’est de brandir les limites de la liberté d’expression pour faire taire les critiques, tout en orchestrant — par le biais de sa majorité parlementaire — l’amnistie d’auteurs de violences». Même son de trompette chez Mouhamadou Lamine Massaly. «Ousmane Sonko, tes intimidations ne passeront pas», a répliqué le Président de l’Union Pour une Nouvelle République (UNR). «Nous n’avons aucune leçon de morale à recevoir de vous. C’est vous et vos affidés qui ont inauguré l’ère des insultes envers les magistrats, les Forces de défense et de sécurité, bref les institutions de la République», a-t-il poursuivi.

De son côté, Thierno Alassane Sall a défié publiquement Ousmane Sonko. «Sa méthode est connue : insulter, accuser sans preuve, puis défier en public avant de fuir le débat par des prétextes honteux. Depuis l’Assemblée nationale, il m’invite à débattre des contrats gaziers et de tout autre sujet de son choix. J’accepte. Je demande à la presse d’organiser ce débat. J’ose croire qu’il ne se dérobera pas. Qu’il ait le courage de ses mots», avait déclaré le leader de la République des Valeurs.

Madiambal Diagne a critiqué ce qu’il considère comme «une posture incohérente» de la part du Premier ministre. Le journaliste a Mamadou Cissé a aussi rappelé à Ousmane Sonko comment les sénégalais ont-ils obtenu cette liberté de ton. «Nous n’avons pas peur de vos avertissements. Parce qu’en démocratie, parler n’est pas un privilège, c’est un droit. Et critiquer le pouvoir, le contredire, l’interpeller, parfois même le tourner en dérision, c’est l’essence même de la liberté», a-t-il lancé.

Et ces personnes ne sont qu’une partie de l’opposition et des personnes qui tiennent à leur liberté. «Pas de tolérance zéro sur les fake news». Oui pour des informations fiables. Vérifiables. Mais on ne peut réduire la presse à sa simple expression, taire les médias et isoler les journalistes…», a réagi un internaute. Cette volonté de Pastef de jouer au gendarme risquen d’être un problème pour le régime. L’opposition à décider de ne plus se laisser. On va vers une nouvelle confrontation opposition/pouvoir !

