Sonko règne en «policier»…Pastef impose la pensée unique

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est un parti à part. Voilà le parti qui veut être à la fois au pouvoir et dans l’opposition. Ousmane Sonko qui dirige ledit parti est vu par certains opposants comme le policier, le procureur et le juge. Les patriotes suivent la logique de leur leader. Ils ne laissent pas aux autres une grande marge de manœuvre. Avec eux, c’est la pensée unique. Une idéologie qui commence à inquiéter.

La campagne pour les élections législatives aura montré une autre facette de Ousmane Sonko. Depuis le début de cette campagne, le patron du parti Pastef se comporte comme un véritable policier. C’est lui qui dit qui a volé ou qui doit aller en prison. Dans ses prises de parole, il confond souvent son rôle de chef de parti à celui de premier ministre. Il ramène souvent certaines discussions d’Etat sur la place publique. Comme dans l’affaire Barthélémy Dias, Sonko veut être celui qui décide qui va battre campagne et qui ne doit pas le faire.

Ousmane Sonko a promis la Haute Cour de Justice à toutes les personnes qui seraient coupables de détournement ou de corruption. D’ailleurs, la majorité des discours de sa campagne tourne autour de la traque des anciens dignitaires du régime de Macky Sall. Alors s’il veut vraiment bien faire les choses qu’il évite de politiser cette traque. Le parquet financier est déjà en train d’abattre un travail formidable dans ce domaine. Mais Sonko sait comment haranguer des foules avec ses attaques contre les proches de Macky.

Et voilà maintenant le leader de Pastef qui dénonce l’indulgence de la justice sénégalaise. «Quand nous étions incarcérés, quand on nous battait, aucun bureaucrate n’avait bougé le moindre doigt (…) Certains ont clairement transgressé la loi au vu et su de tout le monde, d’autres, qui devaient être condamnés pour au moins 6 mois ou un an, ne l’ont été que pour 10 ou 15 jours. Ceci favorise l’impunité dans un pays», a déclaré Ousmane Sonko, mardi, au Rond-Point de l’École normale supérieure. Ce, dans le cadre de la campagne électorale pour les Législatives du 17 novembre.

Mais au moment où le président cherche à redorer le blason de la justice, Ousmane Sonko devrait éviter de servir certains discours sur la place publique. Pour ne rien arranger, les avocats du leader de Pastef veillent au grain. Ils n’hésitent pas à traduire en justice tous les pourfendeurs du premier ministre. C’est ainsi que des plaintes ont été annoncées contre Madiambal Diagne (12 août 2024 et novembre). Et cela risque d’augmenter. Me Bamba Cissé et Cie sont devenus les farouches protecteurs du PROS (Président Ousmane Sonko).

Cette stratégie d’attaque ne se limite pas au patron de Pastef. Les patriotes n’hésitent plus à porter plainte contre qui que ce soit. En pleine campagne, le Pastef a porté plainte contre Anta Babacar Ngom qui a riposté par une autre plainte. À Saint-Louis, on annonce encore une plainte contre Barthélémy Dias et certains membres de sa coalition. Si certaines plaintes sont diligentées, d’autres attendent toujours. Mais qu’en est-il vraiment des plaintes déposées contre les membres du parti au pouvoir ?

Ce comportement des membres du parti au pouvoir inquiète les sénégalais. Surtout au moment où le président Bassirou Diomaye Faye prône l’unité nationale. «Il [Ousmane Sonko] menace tout le monde, il ne laisse personne. Dès qu’il ne supporte pas d’être attaqué, il passe son temps à attaquer», avait déclaré Me Amadou Sall dans une émission ce week-end. Tout en rappelant au leader de Pastef ses récentes confrontations avec Madiambal et l’ancien président Macky Sall.

Certains membres du parti au pouvoir doivent se débarrasser de leur esprit revanchard. Leur volonté de vouloir se venger des hommes de l’ancien régime risque de les perdre. Les radicaux ont poussé leur leader à se transformer en policier, maître des poursuites et juge. Il est temps pour les patriotes de faire confiance aux personnes qu’ils ont élus en leur laissant mener à bien leur mission. Heureusement pour le Sénégal que le président Bassirou Diomaye Faye n’écoute pas ses adeptes de la violence. Il tente, tant bien que mal, de jouer son rôle de président de tous les Sénégalais.

