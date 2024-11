Sonko le réformateur ou le porte-malheur…Ça sent mauvais

Ousmane Sonko, l’opposant radical s’est battu bec et ongles pour faire élire son poulain Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Avec le slogan « Sonko moy Diomaye-Diomaye moy Sonko » (Sonko est Diomaye et Diomaye est Sonko), Le PM devait à travers le président Diomaye, mettre en place toutes les réformes qu’il avait prévues pour le Sénégal. Il voulait tout changer. Diomaye est le président élu mais Ousmane Sonko est le véritable concepteur et maître d’œuvre du nouveau régime. Le réformateur c’est le PM. 7 mois après, à la place des réformes attendues, les Sénégalais assistent à des cauchemars.

Avant l’accession de son parti au pouvoir, Sonko avait prévu des « Solutions pour une Sénégal nouveau » dans ses livres. Il démontre à travers les lignes et les chapitres que le problème c’est le « système » lui-même et appelle les Sénégalais à une rupture urgente. Le 24 mars, les Sénégalais ont répondu à son appel et ont mis fin au système de Macky Sall et ses 12 années de règne. Le 02 avril, Ousmane Sonko est nommé premier ministre quelques heures après la prestation de serment du nouveau président. Président du parti au pouvoir, c’est lui qui conduit les réformes contenues dans le programme du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Les Sénégalais ont encore en mémoire les promesses de l’opposant radical, leader du PASTEF. Il avait promis au peuple des changements dans les premiers mois de son magistère. Même s’il n’est pas président, il a tous les pouvoirs. Diomaye lui a même autorisé à lorgner le fauteuil présidentiel et à avoir des ambitions présidentielles. Le premier ministre est considéré comme le vrai détenteur du pouvoir car pour les Patriotes « si Diomaye est Président, c’est parce que Sonko l’a voulu ». Donc pour les patriotes et pour le peuple, le vrai président, c’est Sonko. Et c’est encore lui qui devrait mener les réformes tant attendues. Mais les sénégalais vont assister à des règlements de comptes.

Les premiers mois de Sonko à la primature sont dédiés aux règlements de comptes, aux emprisonnements, à l’arrêt des travaux de constructions, aux licenciements, et à la rupture des contrats. Sonko fait un diagnostic effrayant de l’ère Macky Sall. Il affole les institutions internationales avec ces phrases : « Le régime du Président Macky Sall a menti au peuple et aux partenaires en falsifiant les chiffres pour donner une image économique qui n’a rien à voir avec la réalité. Nous avons l’obligation de dresser l’état des lieux de la situation que notre régime a héritée ».

Ousmane Sonko vient de déclencher une série de mesures contre le Sénégal. Le Fmi suspend jusqu’en juin 2025, son programme de prêt au Sénégal. Et pis, le conseil d’administration du Fmi envisage plusieurs mesures correctives, y compris la possibilité de réclamer le remboursement des prêts déjà débloqués sur la base des données erronées. Dakar cherche désormais à renégocier un nouveau programme avec le Fmi, mais la source indique que le Fonds ne prendra pas de décision avant l’examen des conclusions de l’audit, dont la certification par la Cour des comptes du Sénégal est attendue pour mi-décembre

Les institutions financières internationales ne font plus confiance au Sénégal qui est « un état en ruine » selon les mots du premier ministre, Ousmane Sonko. De son côté, l’Union Européenne ne renouvelle pas l’accord de pêche avec le Sénégal. Les navires européens devront donc quitter les eaux du Sénégal à l’expiration du protocole, le 17 novembre, et le Sénégal ne recevra plus de contribution financière dans le cadre de l’accord de pêche. La contribution était de l’ordre de 10 milliards FCFA par an depuis 2019.

Ces malheurs qui s’abattent successivement sur les finances du Sénégal ne devraient pas être une surprise pour le premier ministre. L’opposant radical Sonko prônait la rupture avec l’impérialisme, le colonialisme et était contre les politiques libérales imposées par la Banque mondiale et le FMI. Il revendiquait la souveraineté populaire, le contrôle de grands secteurs-clés de l’économie nationale, la fermeture des bases militaires étrangères. Aujourd’hui avec le refus du FMI de prêter de l’argent au Sénégal et le retrait de l’Union Européenne des accords de pêche, Sonko voit une partie de ses revendications se concrétiser…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn