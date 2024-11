Sonko très mal en point…ça sent la cohabitation !

Ousmane Sonko est enragé. Dans le dernier tournant de la campagne, le leader du PASTEF a mis de l’huile sur le feu en haussant le ton contre l’opposition. L’ancien opposant radical devenu Premier ministre et leader du Parti au pouvoir se dit consterné par l’attitude de l’Etat plus particulièrement des ministres de l’Intérieur et de la Justice face à « l’agression » subie par PASTEF. La tête de liste du Parti PASTEF aux Législatives s’attaque à tout le monde et menace une coalition de l’opposition.

Sonko réveille le « Gastsa Gatsa », cette pratique guerrière qui a eu raison de l’ancien président Macky Sall. Ce retour de la violence cache-t-il un sentiment de faiblesse de la part du parti au pouvoir qui redoute la cohabitation ?

Les mots de Sonko sont lourds de sens. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), se victimise. A l’opposition, il a toujours crié à l’injustice face au pouvoir. Et aujourd’hui, au pouvoir, c’est encore lui la victime : « Pastef, pour un parti au pouvoir, a été un parti plus que responsable. Pastef a été agressé à Dakar, ensuite à Koungheul où Malick Gakou s’est retrouvé avec un bras cassé. Aujourd’hui, Pastef a été attaqué à Saint-Louis. C’est la responsabilité de l’État qui est engagée… ».

Ousmane Sonko accuse la coalition Samm Sa Kaddu de Barthélémy Dias et indexe la responsabilité de l’état dans ces agressions.

La colère de Sonko

A 72 heures de la fin de campagne, Ousmane Sonko voit le feu partout. Il accusé l’état et particulièrement deux ministres. Les ministres Jean Batiste Tine et Ousmane Diagne, respectivement ministre de l’Intérieur et ministre de la Justice ont été pointés du doigt par le leader du PASTEF qui ne manque pas de leur signifier son statut de premier ministre même pendant la campagne électorale. Sonko veut simplement dire qu’il est mérite d’être protégé en tant que premier ministre même s’il est en campagne en tant que leader de parti

« Je suis le Premier ministre du Sénégal. J’ai le droit de donner des ordres au ministre de l’Intérieur et à celui de la Justice. Ce dernier est une autorité politique, ce n’est pas une autorité judiciaire. Des gens disent qu’il a une indépendance, qu’on ne peut lui donner des injonctions. Si je lui dis de poursuivre Déthié, il n’a pas le droit de ne pas appeler le Procureur Général. Depuis que la campagne a démarré, je ne les ai pas appelés en tant que PM. Mais je les appelais en ma qualité de tête de liste de coalition. J’ai dit au MINT que des grenades, des fusils à pompe et des machettes se baladaient. »

L’état entre en action

Après la menace de Sonko, il s’en est suivi une vague d’arrestations de membres de la coalition Samm Sa Kaddu : « Dans la nuit du mardi au mercredi, aux environs de 1h30 du matin, une opération musclée des éléments de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) a conduit à l’arrestation de près de 83 membres de la sécurité de Barthélémy Dias, candidat de la coalition Samm Sa Kaddu. Cette intervention s’est déroulée à Allou Kagne, peu après un grand rassemblement tenu à Thiès, alors que le convoi de la coalition se dirigeait vers Sébikotane. L’opération de la BIP, menée avec une précision millimétrée, a pris de court les agents de sécurité de Barthélémy Dias » (correspondance particulière).

Les stats des réseaux Sociaux qui font peur à Sonko

Ousmane Sonko a-t-il pété un câble à la vue de plusieurs sondage s et statistiques qui circulent sur les réseaux sociaux et qui prédisent une cohabitation à l’issue des élections Législatives du 17 novembre prochain ? Ousmane Sonko n’est plus serein à l’approche du scrutin qui doit se tenir dans 4 jours. Selon plusieurs analystes, Sonko aurait pété un câble à la vue de certaines tendances qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces tendances sont favorables à une cohabitation. Regardez les tendances ci-dessous qui donnent l’inter coalition Samm Sa Kaddu-Jamm Ak Njariñ-Takku Wallu largement vainqueur devant le PASTEF.

Sonko cherche-t-il un report des Législatives ?

Ousmane Sonko fait monter la tension à 96 heures de l’ouverture des bureaux de vote ? Les menaces de Sonko sont réelles et il risque d’avoir une montée de violence dans la capitale Dakar ou les coalitions vont clôturer leur campagne. Sonko lance le gatsa gatsa contre Barthélémy Dias et promet qu’il ne battra pluis campagne dans la capitale dont ce dernier est le maire. « Apparemment je t’ai touché là où ça fait mal. C’est toi qui disais que tu vas choisir ton adversaire, et tu nous parlais d’Amadou Ba. C’est moi ton adversaire ». Cette réaction de Sonko cache-t-il un sentiment de défaite de Sonko au point de vouloir reporter les élections ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn