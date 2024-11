Ça chauffe ! Diomaye ciblé par les radicaux de Pastef

Le Président Bassirou Diomaye Faye est devenu la cible de son ancien parti. La volonté du chef de l’Etat de réconcilier tous les sénégalais semblent ne pas faire plaisir à tout le monde au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les propos de certains patriotes frôlent la défiance envers les décisions prises par le commandant en chef. Ces radicaux rappellent au locataire du Palais que ce sont eux qui l’ont élu. Ce qui risque d’avoir des répercussions si le Président venait à céder à cette pression politique.

Ousmane Sonko, leader de Pastef, a commis une grosse erreur de communication. Voulant rendre coups par coups, il a brièvement réactivé son «Gatsa-Gatsa» contre Barthélémy Dias. Mais dans son discours à Rufisque, il s’est complètement perdu. « L’État a failli à garantir la sécurité des militants de Pastef qui, en tant que plus grand parti du pays, peut lui-même régler ses problèmes », a déclaré la tête de liste nationale du parti au pouvoir. Une déclaration partagée par bon nombre de ses partisans.

«L’Etat a failli permettant cette impunité inexplicable. Nous prendrons toutes nos responsabilités», a réagi Fadilou Keïta qui adhère au discours de Ousmane Sonko. Poussant le bouchon plus loin, le directeur de campagne de Pastef de dire : «Il y a quelque part un laxisme qui ne dit pas son nom. Mais qu’on se le dise, personne ne peut fragiliser le Pastef. Qui qu’il soit !». Un message un peu plus clair pour qui sait lire entre les lignes. Des positions qu’on retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux.

Pour de nombreux observateurs de la scène politique, le Président Bassirou Diomaye Faye, le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice sont dans le viseur des radicaux de Pastef. Sinon comment expliquer cette faillite de l’Etat dont parle le parti au pouvoir ? Ousmane Sonko, en tant que premier ministre, fait partie de l’appareil étatique. Alors s’il y’a un problème quelque part, il en est aussi responsable.

Quand bien même s’il y’a un échec au sein de l’appareil étatique, le candidat Ousmane Sonko pouvait éviter de jeter le Président Diomaye en pâture. Discuter de certains sujets en public, interpeller publiquement le ministre de l’intérieur alors qu’il est sous sa responsabilité, ou encore le Président de la république, sous prétexte qu’en campagne, on met la veste du chef de parti et non de premier ministre, démontre clairement qu’il y a eu une volonté cachée derrière ces prises de parole. C’est comme si certains cherchent à nuire au président.

Quelqu’un comme Ousmane Sonko sait qu’en disant que «l’Etat a failli» équivaut à une attaque directe contre le chef de ce même Etat. Chef qui n’est autre que le président Bassirou Diomaye Faye. D’ailleurs, certains n’ont pas hésité à tirer sur le locataire du Palais. Depuis que le prédécesseur de Macky Sall a refusé de céder aux chantages politiques dans l’affaire Samba Ndiaye, il ne fait plus l’unanimité au sein du parti au pouvoir. Des voix se lèvent de plus en plus pour contester ses décisions. Plus grave, certains demandent même à ce que le président démissionne.

Les conseillers du premier ministre devraient l’aider à éviter les positions qui affaiblissent le Président Diomaye. L’émotion est humaine mais pour Ousmane Sonko, elle ne devrait jamais prendre le dessus, surtout publiquement. Les jeunes adhèrent à tout ce qu’il dit. Les «fanatiques» de Pastef ne jurent que par lui. S’il déclare que l’Etat a failli, certaines têtes vides vont directement s’en prendre à Diomaye qui tente de rassembler les sénégalais après les événements de 2021, 2022 et 2023.

Le Président Diomaye doit surveiller ses arrières. Des radicaux au sein de Pastef commencent à se révolter contre lui. Tout ce qu’ils veulent, c’est avoir un président qui sera à leurs ordres. Si le parti au pouvoir gagne les élections législatives, le chef de l’Etat pourrait avoir de plus gros problèmes. Mais en attendant d’en arriver là, les radicaux de Pastef doivent savoir une chose, Diomaye n’est pas le président de Pastef. Il est le président des sénégalais. Ousmane Sonko aussi n’est pas le premier ministre des patriotes. Mais celui de tous les sénégalais. Il est l’Etat car il est le chef du gouvernement.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn