Sonko relance sa machine de guerre…contre Macky et la justice

Sonko n’est pas serein. Tout comme la date du 30 mars qui lui a valu une condamnation à 2 mois de prison assortie d’un dédommagement de 200 millions, Ousmane Sonko craint la date du 17 avril qui risque de l’éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Une condamnation à 3 mois de prison ou une simple amende pourrait le rendre inéligible pour la prochaine présidentielle. Et il ne veut pas se laisser déporter vers l’abattoir comme un bétail…Il vient de réitérer son appel à la résistance. Pastef se prépare à la guerre contre l’institution judiciaire qui l’a épargné le 30 mars dernier.

Le leader du Pastef sait qu’il est dos au mur. Il tente le tout pour le tout pour se tirer d’affaire. Le maire de Ziguinchor est un « maître-chanteur ». Chaque fois qu’il doit être jugé, il appelle les jeunes à aller se sacrifier dans la rue. Ousmane Sonko veut des morts pour faire reculer la machine judiciaire qu’il accuse de parti pris. Cette même justice qui a conservé son éligibilité en mars dernier.

Ses lieutenants dénoncent un procès en appel qui est arrivé en Fast-Track. Ils accusent la justice d’avoir programmé rapidement ce procès en appel qui ressemble à une mise à mort. Ils lancent surtout un appel en direction des jeunes. Ce sont ces derniers qui risquent encore de payer les frais des ambitions démesurées de Sonko. Certains membres de Pastef sont à l’extérieur. Et ce sont eux qui demandent aux jeunes de descendre dans la rue et donner leur vie pour Sonko tandis qu’eux-mêmes et leurs enfants sont à l’abri dans la diaspora.

Comme leur leader Ousmane Sonko, tous les moyens sont bons pour empêcher ce procès en appel afin de faire éviter à Ousmane Sonko une condamnation qui lui fera perdre son éligibilité. Ousmane Sonko avait utilisé la stratégie qui était, lorsque le dossier était en première instance, de sortir un prétexte pour que la date du procès à chaque fois qu’elle était programmée, soit repoussée.

Finalement, les autorités judiciaires qui ont découvert le jeu d’Ousmane Sonko et de ses avocats, avaient fait finalement tenir le procès avec à l’issue une condamnation à deux mois de prison assortie de sursis et au paiement de la somme de 200 millions FCFA à titre de dommages et intérêts. Tout montre que cette fois, c’est la rue qui va être mise à contribution pour exercer la pression sur les autorités judiciaires.

Des jeunes risquent de payer ainsi de leur vie, parce que tout simplement Ousmane Sonko et les responsables de son parti se servent d’eux comme chair à canon. Une stratégie démoniaque qui montre à quel point Ousmane Sonko et ses camarades sont cupides. Pourtant, ils prennent soin les jours des manifestations pour enfermer chez eux leurs enfants et leur faire bénéficier de toutes sortes de protection. Jusqu’ici, on n’a pas entendu le fils ou le frère d’un responsable de Pastef être arrêté ou être blessé au cours des manifestations.

Ousmane Sonko le sait bien, Macky Sall est intransigeant là-dessus. Le Chef de l’Etat l’a dit et répété, les forces de défense et de sécurité (FDS) seront, à chaque fois de besoin, face à tous les fauteurs de trouble. Et les FDS sont suffisamment équipés pour étouffer dans l’œuf, les manifestations appelées par Ousmane Sonko et les responsables de son parti.

Ousmane Sonko et ses partisans le savent. Mais peu les importe, si des jeunes perdent leur vie au cours des manifestations qu’ils appellent. Leur cupidité leur pousse à sacrifier des vies, rien que pour atteindre leurs ambitions. Et demain 17 avril, Sonko compte sur le sang des jeunes pour contraindre la justice à prononcer une peine en sa faveur…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn