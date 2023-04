Regardez le sale tour de Idy à Sonko…voici ce qu’il cherche

Idy reprend ses sales habitudes…

Au royaume du mensonge et de la fourberie, Idrissa Seck serait roi ! Voilà un homme politique qui se croit plus intelligent que tous les sénégalais. A chacun de ses sorties, il tente de convaincre par la force des mots. Le « Kirikou » de la politique sénégalaise compte sur Ousmane Sonko pour accéder au fauteuil présidentiel. Comme à ses habitudes, l’ancien maire de Thiès a joué un sale tour au leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Et faut dire que Sonko a commis une imprudence en accueillant ce vieux renard chez lui.

Xibaaru l’avait annoncé et Idrissa Seck l’a confirmé. Lors de son dernier face à face avec la presse, le leader de Rewmi est revenu sur sa rencontre avec Ousmane Sonko. « Je l’ai dit à mon frère Ousmane Sonko quand je suis allé prier “Fajr” chez lui (…) Je suis allé chez Ousmane Sonko en moto, dissimulé ». Ce, « pour me cacher des “Hannass” et des gens qui tentent d’échapper à la volonté d’Allah et dont il nous demande de nous méfier», dit-il. Une rencontre qui s’est faite sous la bénédiction du président Macky Sall.

Si l’on se fie au leader de Rewmi, le Président Macky Sall était au courant de cette visite qui ne visait qu’à apaiser le climat social par rapport à la manifestation qui était prévue ce 3 avril. Mais cette rencontre était une grosse erreur pour le maire de Ziguinchor. Tout ce que Idy a fait, c’est par intérêt. La conférence de presse tenue la veille du procès de Ousmane Sonko le prouve à suffisance. Tout le monde redoute que la violence s’invite le 17 avril. Alors, cette rencontre permettra à Idy de passer d’apprenti de Macky Sall à un homme de paix.

Le président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) cherche une porte de sortie quand les choses vont déraper.

En confirmant sa visite chez lui sans donner des détails sur ce qu’ils se sont dits, Idrissa Seck cherche à mouiller Ousmane Sonko confiné depuis le verdict dans l’affaire Prodac. Cette visite secrète fait planer le doute dans la tête de beaucoup de sénégalais qui connaissent le véritable visage de ce renard. En invitant Macky à laisser Sonko candidater pour 2024, Idy cherche les bons offices des patriotes. Mais surtout enlever son nom de tout projet de liquidation politique de Ousmane Sonko en validant sa candidature. Mais cette rencontre n’a pas empêché Idy de descendre l’homme avec qui il a prié Fajr quelques jours auparavant.

« Si j’étais président, il n’y aurait ni mars 2021, ni 16 mars. Je serais parti prendre Ousmane Sonko à l’aube le jour du procès. Il ne pourrait opposer aucune résistance et il ne se passerait rien par la suite », a-t-il déclaré. Du fait des nombreuses attaques et insultes contre les religieux, le patron de Rewmi estime que les militants de Pastef « ne sont pas des patriotes, mais des complexés ». Il leur reproche d’importer des valeurs religieuses, alors que le Sénégal a les siennes. En effet, ce parti est accusé de vouloir imposer aux sénégalais un projet salafiste.

Mais si Idy agit de la sorte c’est pour reprendre sa place au sein de l’opposition. Depuis qu’il a trahi les siens en rejoignant Macky, il a perdu tout l’estime des sénégalais. Beaucoup voient en lui la personnification de la traitrise. Avec ses attaques contre Macky Sall, le leader de Pastef est devenu un leader incontesté de l’opposition. Un poste que Idy veut reprendre après avoir goûté aux délices du pouvoir. Mais c’est déjà peine perdue. Car Idy reste un looser dépassé par la politique sénégalaise.

L’erreur la plus grande que Ousmane pourra faire serait de répondre à Idrissa Seck. La stratégie de Idy est très simple : exister à travers le leader de Pastef. Exister en utilisant Sonko comme tremplin. Si le patriote en chef ne veut pas être une victime de « Kirikou » Seck, il doit royalement l’ignorer. Idrissa est vomi par les sénégalais à cause de sa « tortuosité ».

Désormais, Idrissa Seck doit se résigner et comprendre qu’il ne peut plus tromper personne avec ses mots. La politique sénégalaise a franchi un autre niveau. Toute personne qui voudra y avoir sa place devra mouiller le maillot. Et Idrissa n’a toujours pas compris cela !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru