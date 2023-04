Dr. Pierrette Herzberger-Fofana…«un arbre pour les générations futures du Kenya»

«On peut faire bien des discours, mais l’important c’est de creuser un trou, d’y planter un arbre, l’arroser et le faire pousser » Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004

Dans le cadre de la mission du Comité du Développement (DEVE) de l’Union européenne (UE), qui a eu lieu du 2 au 6 avril 2023 et dont j’étais le chef de mission, accompagnée de cinq membres de cette commission, nous avons rendu visite au gouvernement du Kenya. Le but de cette mission c’était d’analyser l’impact de la crise humanitaire, provoquée par l’effet cumulatif du dérèglement climatique, de la sécheresse, de l’insécurité alimentaire et son corollaire, la famine sur l’économie. Nous avons inauguré un projet en vue de réduire les effets de la sécheresse qui sévit actuellement. Nous appuyons ainsi les efforts du Kenya avec ce projet d’une valeur de 13 Millions d’euros dans les régions arides et semi-arides du pays.

Le Kenya m’a fait l’ultime honneur de planter un arbuste qui deviendra un arbre dans quelques années. Cet arbre, auquel on a donné mon nom, symbolise l’amitié entre le Kenya et l’Union européenne. Il est le gage du renforcement de notre partenariat.

Par ce geste, les organisateurs ont exprimé leur gratitude envers l’Union Européenne pour le soutien qu’elle leur apporte en cette période de sécheresse.

Planter des arbres est devenu une tradition au Kenya. En effet, Le « Green Belt Movemen » (Mouvement de la Ceinture verte), fondé par le professeur Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix en 2004, aurait planté plus de 51 millions d’arbres au Kenya. Le Mouvement de la Ceinture Verte (GBM) travaille au niveau local, national et international pour promouvoir la conservation de l’environnement, renforcer la résilience climatique et l’autonomie des communautés, en particulier celles des femmes et des filles, et favoriser l’instauration d’un espace démocratique et le développement de moyens de subsistance durables.

“Chaque arbre est le symbole vivant de la paix et de l’espoir. Avec ses racines profondément ancrées dans la terre et ses branches qui s’élancent vers le ciel, il nous fait savoir que pour aspirer à aller toujours plus haut, nous aussi nous devons être bien enracinés au sol, car quels que soient les sommets que nous visons, c’est toujours de nos racines que nous puisons notre force.», Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004

Le message spécifique de feu professeur Wangari Maathai est que nous devons restaurer notre environnement et veiller à ne pas spolier la terre, afin d’éviter la dégradation des sols. En outre, il est bon de planter un arbre, car il durera longtemps et profitera aux générations futures.

Dans le cadre de cette mission, nous nous sommes rendus à Machakos, une ville située à une soixantaine de kilomètres de Nairobi et avons visité le site d’un autre projet «Machakos. AgriFI Food Safety Programm.»financé par l’Union Européenne. Cette visite nous a permis de constater les efforts déployés par le Kenya pour faire face à une sécheresse prolongée et à l’aggravation de l’impact des bouleversements climatiques. Par ailleurs, cela nous a donné l’occasion d’appuyer les investissements de la Banque Européenne de Développement dans la région. En tant qu’agent de paix régional et producteur d’énergie, le Kenya est un important partenaire économique et politique pour l’UE.

La gestion de l’environnement relève d’une volonté de restaurer l’environnement qui a été détruit par les actions humaines et les effets dévastateurs du changement climatique. Ces dernières années, le Kenya a connu de fréquentes périodes de sécheresse, principalement dans les terres arides et semi-arides (ASAL). La sécurité alimentaire du Kenya dépend fortement de la régularité des précipitations. Malheureusement, le pays connaît actuellement la pire sécheresse de son histoire. Son ampleur démontre clairement les effets dévastateurs des changements climatiques, particulièrement au Kenya, et dans la Corne de l’Afrique, en général.

Planter un arbre est un pas vers la recherche de solutions aux défis sociaux, économiques et de développement croissant causés par le dérèglement climatique.

La mission de la Commission Développement du Parlement européen, que j’ai eu le privilège de diriger, est fière de s’être associée à ces efforts.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana,

Députée au Parlement Européen

1 ère Vice-Présidente de la Commission «Développement»

Vice-Présidente de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE

Vice-Présidente de la Délégation avec le Parlement Panafricain