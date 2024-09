Sonko saisit le Procureur… MMN, MD, ADD et AKS proches de Rebeuss

Ousmane Sonko, l’actuel premier ministre du Sénégal, est-il un homme vindicatif ? Depuis sa nomination survenue le 02 avril, quelques heures seulement après la prestation de serment du nouveau président de la République, Le premier ministre qui a fait plus d’une vingtaine de déclarations politiques par le biais des Réseaux sociaux ou pendant des meetings, ne cesse de marteler que la reddition des comptes est imminente. Il vient d’annoncer, dans sa dernière déclaration, que plusieurs dossiers ont été transmis au procureur et que la section de recherches a été activée. Et plusieurs pistes nous renseignent sur les cibles de Sonko…

« Ousmane Sonko en veut à Mame Mbaye Niang car ce dernier est à l’origine de son inéligibilité à la présidentielle de mars 2024 qui l’a poussé à opter pour le slogan ‘Sonko moy Diomaye’ et ‘Diomaye moy Sonko’. Sinon c’était lui qui devait être président à la place de Diomaye Et ça Sonko ne pardonnerait jamais à Mame Mbaye Niang pour l’avoir accusé de diffamation ». Selon plusieurs analystes, Mame Mbaye Niang (MMN) devrait être le premier à être convoqué par la section de recherches ou le procureur.

Mais avant d’arriver à ce stade de poursuite, le Pm, dès sa nomination, a préparé le terrain. Selon un quotidien proche du Palais, « il fallait impérativement changer les patrons de la Division des investigations criminelles (Dic) et de la Sûreté Urbaine de Dakar (Su) après que le patron de la Section de recherches de la gendarmerie nationale a, lui, été remplacé dès l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Désormais, aussi bien la Dic, la SU que la DPJ qui les chapeaute, ont été assainies ! Et la traque aux voyous financiers de l’ancien régime peut donc être enfin lancée… »

Et c’est pour cela que le premier ministre a annoncé les prochaines actions des autorités judiciaires même si c’est le rôle du procureur ou du ministre de la justice : « Dès la semaine prochaine, toute personne épinglée de près ou de loin dans des malversations financières va devoir s’expliquer devant la justice. D’ailleurs, c’est ce souci qui anime la politique de l’Etat sur la rationalisation des budgets et institutions. Les gens ne peuvent pas se permettre n’importe quoi. Non ! Le gouvernement va répondre à la demande du peuple sénégalais qui veut savoir comment ses deniers publics ont été gérés » a indiqué le chef du gouvernement.

Et aujourd’hui, nos sources nous informent que les cibles de la « Justice » sont connues. Il s’agit de Mame Mbaye Niang (MMN) cité plus haut pour avoir fait capoter la candidature de l’opposant Ousmane Sonko qui a vu la présidentielle lui échapper. Il a été accusé de diffamation dans l’affaire du scandale concernant la gestion du Programme des domaines agricoles communes (PRODAC) éventée par un supposé rapport de l’Inspection générale des finances (IGF). Selon le Premier ministre, ledit rapport a été confiée au procureur. Et Mame Mbaye Niang pourrait être appelé à tout moment.

La seconde cible du Premier ministre est Mamour Diallo (MD), l’ancien directeur des Domaines, engagé dans un bras de fer judiciaire avec Ousmane Sonko portant sur une affaire foncière de plusieurs milliards de F CFA. L’objet du litige, c’est 258 ha de terrain du titre foncier TF/1451, situés dans la zone de Rufisque et évalués à 94 milliards de francs Cfa.

Dans ce problème, le Pm Ousmane Sonko accuse Mamour Diallo d’association de malfaiteurs, fait prévu et réprimé par les articles 238 à 240 du Code Pénal, escroquerie portant sur des deniers publics, fait prévu et réprimé par les articles 152 à 154 du Code pénal, tentative d’escroquerie portant sur des deniers publics et complicité d’escroquerie portant sur les deniers publics. Le PM Sonko a mis sur la table le Rapport 2019 de l’OFNAC qui l’incrimine.

Les autres cibles du Pm Ousmane Sonko sont ceux qui ont été cité dans l’affaire de la vente d’armes aux eaux et forêts d’une valeur de 45 milliards Francs CFA. Ces autorités de l’ancien régime ont été citées dans un contrat d’armement signé par l’Etat en début d’année 2022 avec de sulfureux trafiquants étrangers. les personnalités cités dans ce scandale sont ADD et AKS qui étaient ministres dans le gouvernement du régime de Macky Sall.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné mercredi dernier, « l’urgence de procéder à l’audit des ressources financières importantes mises en place par l’Etat pour la montée en puissance de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols (DEFCCS), en particulier celles destinées à la fourniture d’équipements de sécurité, de véhicules d’intervention et de matériels techniques. » Affaires à suivre…

