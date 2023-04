Sonko s’est entretenu avec Mélenchon

« Il y a trois semaines, j’avais reçu une délégation de l’Élysée de passage à Dakar, avec laquelle nous avons eu un très long et respectueux entretien sur la relation entre nos deux pays.

Ce matin nous avons eu une longue discussion avec monsieur Jean Luc Mélenchon et l’honorable député Arnaud Le Gall de la France Insoumise. Nos échanges ont particulièrement tourné autour de la géopolitique mondiale, des relations entre l’Europe et l’Afrique, mais plus singulièrement entre la France et le Sénégal.

Nous saluons une très grande convergence de vues sur ces problèmes. Nous avons aussi abordé avec beaucoup de lucidité la question des dérives autocratiques et des reculs démocratiques », lit-on dans une publication sur la page Facebook de Ousmane Sonko.