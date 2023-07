Sonko veut piéger Macky sur le 3e mandat…l’erreur à ne pas commettre

Ousmane Sonko est un véritable joueur de Poker. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a toujours un tour sous la manche pour se relancer. Dans une déclaration, ce dimanche soir, le maire de Ziguinchor s’est invité dans le discours sur le troisième mandat de Macky Sall. Comme à ses habitudes, Sonko s’est incrusté pour pousser le locataire du Palais à relancer la machine de la révolution.

Si Macky Sall ne fait pas attention, il tombera dans le piège de Sonko. Prenant la parole à quelques heures de la déclaration du chef de l’Etat, le leader Pastef a donné sa position sur la troisième candidature de son éternel adversaire. Pour lui, c’est sûr que Macky ne fera pas un nouveau mandat. Car Sonko estime que Macky est en train de dealer avec les autres leaders de l’opposition pour l’écarter de la course présidentielle en 2024.

Ce qui le pousse à inviter les sénégalais à faire attention et d’éviter « de tomber dans la manipulation de la classe politique qui était là et qui a toujours excellé dans les deals, les complots pensant que la population ne sait pas ce qui se passe ». Ainsi pour barrer la route à Macky Sall, le maire de Ziguinchor continue d’appeler les jeunes à se sacrifier pour sa cause. «N’arrêtez pas la résistance. Continuez. Ceux qui sont morts dans ce combat, vous auraient dit la même chose. J’en suis persuadé», voilà la conviction de Sonko.

Mais c’est de la météo politique. Le maire de Ziguinchor est au même niveau d’information que les sénégalais. La vérité est que le leader de Pastef ne sait pas ce que Macky dira. D’où sa sortie d’aujourd’hui pour lui faire changer d’avis. Sonko sait pertinemment qu’en faisant une telle déclaration, cela pourrait pousser le locataire du Palais a changé ses plans. D’ailleurs c’est ce qu’il voudrait. Si Macky n’est pas candidat, Sonko sera mort politiquement.

Alors, il pousse Macky à aller contre la volonté populaire. Il n’y a aucun deal entre Macky et les autres leaders de l’opposition. Les appels à la résistance ont fini par baisser la côte de popularité du PROS (Président Ousmane Sonko). Pour bon nombre de sénégalais, le maire de Ziguinchor est la personnification de pa violence. Ce qui le fait chuter dans les sondages. Malheureusement, cela n’arrête pas Sonko. Il continue d’appeler à en finir avec le régime par la force. Il est désormais clair que le patriote en chef n’a plus d’arguments politiques pour convaincre. Il a épuisé toutes ses cartouches face à Macky et sa machine politique.

Comme l’avait dit Xibaaru dans ses précédentes éditions, une nouvelle candidature de Macky pourrait permettre à Sonko de lancer sa machine infernale. D’ailleurs c’est l’objet de cet appel à la résistance lancé ce dimanche. Sonko voudrait que Macky soit candidat pour qu’il puisse être sauvé de sa prison à ciel ouvert. Un piège dans lequel le chef de l’Etat ne devra aucunement tomber.

Cette sortie de Sonko ne doit avoir aucune incidence sur la déclaration de Macky Sall. Le chef de l’Etat doit avoir un discours mâture et responsable loin des calculs de Sonko. Le patriote en chef est à la recherche d’une bouée de sauvetage et Macky ne doit pas la lui fournir. Sinon il entraînera le pays dans une spirale de violence tout à l’avantage de Sonko et des ses escadrons de casseurs.

Macky Sall est ainsi averti ! La déclaration de ce lundi va sceller le destin politique de Sonko. Toute déclaration prise lui sera fatale. En prêtant le flanc dans les affaires Sweet Beauté et Prodac, le maire de Ziguinchor a signé sa mort. Et le patron de Benno va tout faire pour formaliser le décès de son éternel rival…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru