Sonko…le croque-mort : des morts, encore des morts sur sa route

Ousmane Sonko est dangereux. Quand il appelle à une manifestation, on compte des morts. Et lorsque toute personne s’identifie à lui, la mort plane sur sa tête ; la mort d’un présumé membre de ce qu’on appelle les « forces spéciales » n’est pas éloignée de Sonko. Car ces forces spéciales devraient agir lors des manifestations organisées par Sonko et sa coalition. Des gens meurent, d’autres sont en prison mais lui Sonko continue de vaquer librement à ses occupations. Voici Sonko et son lot de morts…

Ousmane Sonko est décidément prêt à tout pour parvenir au pouvoir, même s’il est en train de perdre le crédit que les Sénégalais lui accordaient. Ousmane Sonko ne veut pas de la paix. C’est pourquoi, il aime lancer des appels à la violence. Les manifestations sanglantes survenues en mars 2021, c’était lui Ousmane Sonko, le véritable responsable de ces évènements qui avaient coûté la vie à 14 personnes. C’est lui qui avait appelé les jeunes à se livrer en pâtures face aux forces de l’ordre. Durant ces évènements, on a même vu des manifestants comme à Keur Massar, être armées de fusils et pistolets.

Ousmane Sonko n’a jamais voulu en piper mot jusqu’ici. Cela renseigne aisément sur la nature de cet individu extrêmement violent. Le 17 juin dernier, Ousmane Sonko faisant de l’interdiction à manifester, appelle encore les jeunes à occuper les rues. Peu importe qu’il ait encore des morts. Ousmane Sonko aime marcher sur des cadavres. Et cette fois, ce sont trois Sénégalais qui ont péri au cours des manifestations.

C’est justement au cours de ces évènements qu’il a été procédé à l’arrestation de personnes, qui avaient infiltré les manifestants, et identifiées comme étant des membres présumés d’un groupe appelé « Forces spéciales ». Un groupe chargé d’infiltrer les manifestants pour causer une insurrection. D’ailleurs, François Mancabou qui a trouvé la mort dans des circonstances très étranges, a été identifié comme appartenant à ce groupe…

François Mancabou sur qui les forces de l’ordre déclarent avoir trouvé un pistolet dont le permis de port avait expiré depuis belle lurette, ainsi que des munitions. François Mancabou, mort en détentition, est également reconnu comme étant un membre de PASTEF. Et comme si, cela ne suffisait pas, voilà qu’une personne présentée comme étant un des cerveaux de cette affaire, est lui aussi présenté comme étant un militant de PASTEF. Pape Mamadou Seck dont il s’agit, serait celui qui fabriquait les cocktails molotov qui devaient servir à affronter les forces de l’ordre.

Et, c’est cet homme qui s’est spectaculairement évadé du Pavillon spécial de l’hôpital Aristides Le Dantec où il était placé en détention. Tout ceci est la preuve que pour élucider cette affaire des « Forces spéciales », il va bien falloir explorer la piste de PASTEF. Trop d’éléments conduisent vers cette piste, et Ousmane Sonko a fini de se tailler la réputation de l’homme qui cherche à semer partout où il passe, la violence…

Selon les informations de Source A, Ousmane Sonko a tenté désespérément d’entrer en contact téléphonique avec une des deux épouses de Pape Mamadou Seck. De quoi voulait-il parler à cette dame ? Ousmane Sonko cherche quelque chose à dissimuler. Mais, il aura du mal à effacer aux yeux de l’opinion, l’image de cet homme appelant ses compatriotes à la violence, rien que pour atteindre ses ambitions politiques.

Tant qu’Ousmane Sonko continuera d’agir et ne sera pas mis une bonne fois pour toute, hors d’état de nuire, il continuera à appeler à la violence. Ousmane Sonko ne peut clamer son innocence en déclarant son ignorance sur l’existence de ce groupe appelé les « Forces spéciales », alors que jusqu’ici, ce sont des membres de son parti qui sont désignés comme étant les initiateurs.

La Rédaction de xibaaru