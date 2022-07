Un manège de la fête foraine se détache : 20 enfants projetés dans les airs

Le drame s’est produit dimanche 10 juillet lors du festival de Palma Campania, en Italie. Plusieurs enfants se trouvaient à bord d’un manège lorsqu’il s’est détaché. Les passagers ont alors été projetés dans les airs.

La vidéo montre la turbine se balancer avant que sa base ne se mette à vaciller totalement et à devenir incontrôlable.

20 enfants ont été blessés dans l’accident. La police locale a ouvert une enquête. Une défaillance au niveau de la structure serait probablement la cause de l’accident.

#Italy The carousel collapses in Palma Campania with dozens of people on board.

Moments of horror in Palma Campania, where a carousel collapsed on Sunday (July 10) evening.

Suddenly, the carousel lifted off the ground and fell on its side, hitting the car. pic.twitter.com/Oso7t1KaFx

— talk•time (@zoominfire1) July 13, 2022