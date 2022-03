Sonko…le danger qui menace les plans de Macky

Au Sénégal, les leaders de partis et coalitions font de la politique pendant toute la durée de leur mandat. Opposition et pouvoir se font la guerre chaque jour. Ousmane Sonko et Macky Sall sont les principaux acteurs de ce jeu de dupe dans notre pays. Le patron du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est construit un nom sur le dos du locataire du Palais. En moins de cinq ans, il a réussi à chambouler tous les programmes du chef de l’Etat. Son obsession pour le pouvoir et son « armée mexicaine » sont les principaux problèmes auxquels le pouvoir doit faire face.

Ousmane Sonko est un véritable trouble-fête. Le leader de Pastef trouve toujours le moyen de s’immiscer dans les plans de Macky Sall. C’est dire que toute l’existence du député accusé de viol par la jeune masseuse Adji Sarr tourne autour du chef de l’Etat. Il guette les moindres sorties du locataire du Palais pour y rajouter son grain de sel. En moins de dix ans, il a réussi à peindre Macky comme le diable sur terre. Et pourtant, avant son ascension fulgurante, le patron de Benno Bokk Yakaar avait réussi à dompter la majeure partie des opposants.

Macky a réussi à rallier Moustapha Niasse et l’AFP à sa cause. Rajouter Idrissa Seck dans le « Mburok Soow » et faire de lui un paria aux yeux des sénégalais. Macky est aussi celui qui a fait voler le mythique parti PDS en éclat après l’emprisonnement et l’exil de Karim Wade. Les Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Bocoum ont été réduits à des opposants de salon qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour cogner dans le « Macky ». Le Président réussissait ainsi à réduire l’opposition à sa plus petite expression.

Mais la nature a horreur du vide. Ousmane Sonko a profité de la traîtrise d’Idrissa Seck et de l’absence de leaders aptes à faire face à Macky pour devenir le chef naturel de l’opposition. L’anti système devenu un élément du système, n’a pas cherché par quatre chemins pour chambouler les plans de son adversaire. Il est devenu l’adversaire le plus hostile que le pays ait connu. Sonko « crache » sur Macky, insulte les institutions de la République et cherche à fusiller les anciens présidents. Un discours virulent dans lequel adhèrent de nombreux jeunes qui deviendront son fer de lance.

Pour faire capoter les programmes de Macky Sall, les « Sonko boys » sont prêts à mourir pour lui. Les événements du mois de mars le prouvent à suffisance. Pour éviter la prison au député cité dans une affaire de viol, une horde de jeunes en colère avait mis le pays à feu et à sang. Ces violentes émeutes ont fait treize morts. Pour les partisans de Sonko, le locataire du Palais est l’unique responsable de cette tuerie. Oubliant que c’est leur leader qui avait appelé à la résistance la veille, un appel suivi à la lettre par des jeunes en colère contre le régime de Macky.

Malgré l’accusation de viols et les dérapages, Sonko se renforce de jour en jour. Et le leader de Pastef pense avoir les armes nécessaires pour déboulonner Macky Sall. Mais il risque d’avoir une surprise s’il venait à être déclaré coupable des accusations de viols. La justice est resté longtemps dans l’instruction de cette affaire et le procès est tout proche. Le petit monde qu’il s’est fabriqué s’effondrerait et il ne verra jamais la couleur du fauteuil présidentiel. Pire, le monde saura qu’il est loin d’être ce « Ibadou » qu’il veut faire croire. L’affaire Adji Sarr dévoilera le vrai visage de Sonko.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru