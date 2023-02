« Sonko…lofa woutiwone ? »…La chanson qui tue (vidéo)

Le Mollah Nomade crucifie Ousmane Sonko et étale la puissance de l’art pour l’art, l’art pour la vérité ( par Abdoulaye Mamadou Guissé Fulla ak Fayda).

En partant de l’existant des faits précis , le rappeur Mollah Nomade très engagé dans son domaine de prédilection qui est l’objectivité, a par la recherche effrénée, atteint l’empire des preuves réelles découlant de l’inspiration et de l’instinct du créateur qu’il demeure.

Mollah Nomade est dans le sens des notes plus que célestes, et non moins mélodieuses.



Ces notes du Mollah Nomade dénotent des signes et symboles menant dans le sillage de la piste principale du viol.

Cette piste ne pouvait en aucune circonstance être pisté ailleurs que par l’Art pour l’Art, l’Art pour la verité.

Il faudra être dans l’ère du paléolithique inférieur pour méconnaître que le prédateur qui sort nuitamment de sa tanière pour s’installer au cœur de l’intimité de sa proie mérite mépris et surveillance.

L’inélégance et l’incivilité des prédateurs ont pour dénominateur commun l’arrogance sans commune mesure.

Ousmane Sonko dira dans ce même registre de l’arrogance d’un député du « peuple » : » Je suis allé à Sweet beauté, comme d’habitude pour me faire masser. « . De l’arrogance, le prédateur tombé dans son propre piège en appelant au suicide collectif ou Mortel combat avec au finish 14 morts au nom des jouissances que se procurait le prédateur dans les nuits de confinement.

Le Rappeur Mollah Nomade a réussi là où la société civile s’est transformé avec une telle monstruosité et tortuosité à un machin du prédateur Ousmane Sonko.

Africa Jom Center d’Alioune Tine est devenu le ventre mou de la société civile Africaine pour s’être coalisé avec l’axe du mal: Le viol et le mortel combat 14 Morts.

Mollah Nomade inaugure une nouvelle ère du hip hop dépassant l’archaïsme déphasé du modèle existant dans le creuset du nihilisme opportuniste et malhonnête.

Mollah Nomade a choisi un autre chemin, celui de la citoyenneté culturelle, et voila que la question des questions citoyennes demeurent sans réponse : « Loffa wouti Woon? ».

A défaut de nous dire ce que lui le prédateur dans l’Adn faisait dans le jacuzzi, le peuple exige d’Ousmane Sonko le procès tant demandé par ta proie Adji Raby Sarr.

Disque d’or pour Mollah Nomade !

Allons y et en chœurs!

Abdoulaye Mamadou Guissé

Parti politique Fulla ak Fayda.