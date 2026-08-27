SOTRAC, AMA Sénégal, SIAS et UNCHK : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement

Après une visite de terrain dans les anciens locaux de la SOTRAC, le député Guy Marius Sagna a dénoncé la situation des ex-travailleurs de la SOTRAC, d’AMA Sénégal et de la SIAS, actuellement en grève de la faim. Le parlementaire a également alerté sur les difficultés persistantes à l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), notamment le retard dans la distribution des ordinateurs et le blocage de l’accès au Master pour certains étudiants.

Après une visite de terrain dans les locaux de la SOTRAC, Guy Marius Sagna a fait part de sa préoccupation face à la situation des anciens travailleurs de la SOTRAC, d’AMA Sénégal et de la SIAS. Selon le député, ces ex-travailleurs observent une grève de la faim depuis une semaine pour réclamer le paiement d’arriérés estimés à plus de 11,4 milliards de francs CFA.

Le parlementaire appelle l’État à prendre ses responsabilités et à trouver rapidement une issue à cette situation. Il rapporte notamment une déclaration attribuée au ministre du Travail, selon laquelle « tant qu’ils seront en grève de la faim, il ne pourra rien faire ». Des propos que Guy Marius Sagna qualifie de « chantage scandaleux, indécent et insultant ».

Face aux risques liés à la poursuite de la grève de la faim, le député invite le gouvernement à agir avant qu’une situation irréparable ne survienne. Il rappelle que « l’État est une continuité » et estime que les engagements financiers dus aux anciens travailleurs doivent être honorés.

Guy Marius Sagna a également évoqué la situation des étudiants de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Selon lui, les difficultés persistent dans la distribution du matériel informatique indispensable au suivi des enseignements. Il indique que les étudiants de la promotion 13, correspondant aux bacheliers de 2025, ont commencé à recevoir leurs ordinateurs en juillet 2026, soit près d’un an après l’obtention du baccalauréat.

Plus de 1 100 étudiants de cette promotion seraient toutefois toujours dans l’attente de leur ordinateur. Pour le député, cette situation est particulièrement préoccupante dans une université où l’accès aux cours repose largement sur les outils numériques.

Le parlementaire dénonce également des blocages au niveau du cycle supérieur. Des étudiants ayant obtenu leur Licence en novembre 2025 n’auraient toujours pas commencé leur Master. À cela s’ajouteraient, selon lui, un calendrier universitaire difficilement maîtrisable, des retards dans le paiement des bourses, des infrastructures jugées insuffisantes ou inadaptées et une augmentation importante des effectifs alors que le budget de l’établissement évoluerait peu.

Pour Guy Marius Sagna, ces difficultés nécessitent des réponses rapides de la part des autorités. Il annonce ainsi son intention d’interpeller à nouveau le gouvernement sur ces deux dossiers.

Le député estime que l’exécutif connaît ces problèmes mais lui reproche de ne pas leur accorder suffisamment d’attention. Il critique également les priorités du gouvernement et appelle celui-ci à privilégier le règlement des difficultés sociales et universitaires.

« Le gouvernement gagnerait à régler ces problèmes. Un autre Sénégal est nécessaire », a conclu Guy Marius Sagna.